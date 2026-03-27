Обстрелы накануне НМТ являются официальным основанием для участия в дополнительной сессии — УЦОКО

В рамках подготовки к вступительной кампании 2026 года Украинский центр оценивания качества образования разъяснил алгоритм действий для участников Национального мультипредметного теста, оказавшихся в зоне обстрелов накануне испытаний.

Директор Центра Татьяна Вакуленко в комментарии Интерфакс-Украина подтвердила, что пребывание под вражеским огнем в ночь или день перед тестированием является уважительной причиной для неявки на основную сессию и автоматического предоставления права на участие в дополнительной сессии.

Находившиеся под обстрелами абитуриенты имеют право на дополнительную сессию

Для того чтобы воспользоваться правом на дополнительную сессию из-за ситуации с безопасностью, абитуриентам не нужно проходить новую регистрацию. Механизм максимально упрощен:

Заявление необходимо подать в соответствующий региональный центр оценки качества образования в течение трех рабочих дней со дня, когда должно было состояться тестирование.

Поступающим не нужно добавлять никаких справок или официальных подтверждений факта обстрела. Достаточно указать причину в соответствующем заявлении. Региональные центры самостоятельно мониторят оперативную обстановку в области и владеют информацией обо всех случаях атак на гражданскую инфраструктуру.

Такой подход не является абсолютно новым для образовательной системы — аналогичные нормы действовали и в прошлом году. Однако в 2026-м УЦОКО решил сделать на этом дополнительный публичный акцент, чтобы избежать паники среди молодежи.

Решению предшествовало обращение Департамента образования и науки КГГА, где просили обеспечить максимально простой доступ к дополнительной сессии для пострадавших от атак.

В УЦОКО подчеркнули, что здоровье и психологическое состояние выпускников важнее формальных процедур, поэтому региональные координаторы настроены на максимальное содействие абитуриентам.

