Суд признал противоправным приказ МОН №910 об ограничении обучения: что изменится для студентов

Конституционное право на образование в Украине снова под защитой. Министерство образования и науки Украины отменило скандальный приказ №910, который долгое время блокировал возможность восстановления и перевода студентов на дневную или дуальную формы обучения. Это решение стало результатом системного давления со стороны Офиса Омбудсмена и соответствующего постановления суда.

Почему приказ №910 считали дискриминационным

Приказ МОН №910, действовавший в последнее время, устанавливал жесткие барьеры для смены формы обучения. Министерство аргументировало такие меры мобилизационными процессами в стране. Однако на практике ограничения оказались тотальными и зачастую лишенными логики.

В частности, под действие запрета попадали категории граждан, не являющиеся военнообязанными:

женщины-студентки;

студенты, обучающиеся на специальностях, где заочная форма вообще не предусмотрена программой;

другие категории лиц, имеющие законное право на отсрочку или не подлежащие призыву.

Это приводило к ситуациям, когда люди не могли продолжать учебу или реализовывать свой потенциал в выбранной профессии из-за бюрократических преград.

Вмешательство Омбудсмена: путь от обращений до решения суда

В Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека регулярно поступали жалобы от граждан, ставших заложниками приказа №910. Омбудсмен Дмитрий Лубинец занял бескомпромиссную позицию, подчеркивая, что мобилизация не может служить оправданием для нарушения базовых прав человека на образование.

Путь к отмене ограничений включал несколько этапов:

Направление официальных предложений и замечаний в профильное министерство;

Внесение официального представления об устранении нарушений;

Фиксация проблемы в Ежегодном докладе Омбудсмена за 2025 год;

Судебное разбирательство, по результатам которого приказ №910 был признан противоправным.

На данный момент МОН не только отменило старый документ, но и разработало новый проект приказа. Важно, что в него уже внесены правки, предложенные Уполномоченным, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.

Куда обращаться в случае нарушения прав

Офис Омбудсмена призывает студентов и абитуриентов внимательно следить за соблюдением своих прав при восстановлении или переводе. В случае возникновения проблем или необоснованных отказов, гражданам рекомендуют обращаться за помощью:

Лично: г. Киев, ул. Институтская, 21/8;

Через электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua ;

По телефонам горячей линии : 1678 или 044 299 74 08.

Защита прав каждого студента сегодня — это залог сохранения интеллектуального потенциала Украины в будущем.

