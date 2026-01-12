Студенты 25+ не будут иметь права на отсрочку: в ВР готовят законопроект

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что в Верховной Раде планируют отменить отсрочку от мобилизаций для тех мужчин, которые поступили в высшие, предвысшие или профессиональные учебные заведения после 25 лет.

Законопроект уже готовят ко второму чтению — детали читай в материале.

Отмена отсрочки для студентов 25+ — что известно

Как было отмечено в сообщении, мужчины, которым на момент вступления уже исполнилось 25 и больше лет, не будут иметь права на отсрочку.

Важно понимать, мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку, — объяснил Бабак.

Эти изменения связаны с результативностью подобных изменений на примере аспирантуры: до полномасштабного вторжения туда вступало лишь более 500 мужчин, тогда как в 2024 году эта цифра достигла более 90 тысяч.

После того как правила были изменены, количество желающих поступать в аспирантуру снизилось почти до того уровня, как было до вторжения.

Чтобы устранить причину, необходим соответствующий закон, который, в частности, должен прекратить использование права на образование в качестве формального основания во избежание выполнения конституционного долга, — отметил нардеп.

