Какой проходной бал НМТ-2026 по каждому предмету: минимальные пороги

Уже началась регистрация на НМТ-2026, и все абитуриенты готовятся сдавать экзамен. Однако сколько баллов нужно набрать и какой проходной балл НМТ-2026 — читай в нашем материале.

Сколько баллов НМТ-2026 нужно набрать по каждому предмету

Для того чтобы получить заветные 100 баллов и быть допущенным к поступлению, абитуриентам необходимо набрать такое минимальное количество тестовых баллов:

Украинский язык: 8 баллов из 45 возможных;

История Украины: 9 баллов из 54;

Математика: 5 из 32;

Иностранный язык: 5 из 32;

Биология: 7 из 46;

Украинская литература: 7 из 45;

География: 7 из 46;

Физика и химия: по 5 из 32.

Однако отметим, что высокие баллы по одному предмету никак не компенсируют провал по другому. Если абитуриент получит, например, 200 баллов по языку, но наберет всего 4 балла по математике, результаты всего НМТ-2026 аннулируются для поступления в текущем году, а испытания придется проходить уже в 2027 году.

Преодоление минимального порога — это только билет на участие в конкурсе, а не гарантия зачисления. Конкурсный балл будет рассчитываться по сложной формуле с учетом весовых коэффициентов, зависящих от выбранной специальности и региона. В 2026 году установлены следующие ориентиры для общего конкурсного балла:

Бюджетная форма обучения: порог составляет 130 баллов (кроме отдельных специальностей);

Контрактная форма обучения: от 100 баллов (университеты вправе повышать этот порог);

Медицина, Право, Публичное управление, Международные отношения: минимальный порог для вступления (как на бюджет, так и на контракт) составляет 150 баллов.

В частности, по опыту прошлого года, на такие популярные направления как журналистика или менеджмент реальный проходной балл на бюджет может достигать 175–185 баллов, тогда как на естественные науки часто достаточно набрать чуть более 130 баллов.

Несмотря на сложные условия обучения и постоянные энергетические вызовы, Министерство образования и науки отказалось от идеи понижения проходных баллов. Замминистра Надежда Кузьмичева подчеркнула, что НМТ должен обеспечивать справедливый отбор.

Снижение планки требований лишь создаст иллюзию доступности, однако в будущем приведет к низкой успеваемости студентов и их отчислению из-за академической неподготовленности. Государство сосредотачивается на компенсации образовательных потерь, а не на упрощении критериев оценки.

Предварительные результаты в тестовых баллах участники узнают мгновенно после завершения тестирования. Официальные же результаты появятся в персональных кабинетах после обработки всех данных УЦОКО.

Раньше мы писали, где пройти демоварианты НМТ-2026 по каждому предмету — читай в материале, где посмотреть, по какому принципу будет проходить НМТ и насколько сложным будет экзамен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!