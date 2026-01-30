Для тебя Образование

Демоварианты НМТ-2026: где пройти тестирование по каждому предмету

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 января 2026, 13:00 2 мин.
демоварианты нмт 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь