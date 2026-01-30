Демоварианты НМТ-2026: где пройти тестирование по каждому предмету

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демоварианты тестов НМТ по всем предметам, которые будут непосредственно на тесте — об этом читай в материале.

Демоварианты НМТ-2026: где можно пройти тестирование

Демонстрационные варианты НМТ такие же, как и вступительные тесты, которые будут применены при отборе абитуриентов для поступления в вузы. Они аналогичны по структуре, типам задач, продолжительности выполнения, а также уровню сложности задач.

Все демонстрационные варианты опубликованы на официальном сайте УЦОКО и доступны по ссылке.

Заметим, что каждый демонстрационный тест содержит не только задачи, но и правильные ответы. На работу с каждым демовариантом по тому или иному предмету участникам будет отведено 60 минут – так же, как будет и во время самого экзамена.

Напомним, что во время выполнения реального теста абитуриент сможет распределить собственные 120 минут, которые будут отведены на выполнение тестов по украинскому языку и математике в первом блоке до перерыва, и истории Украины и предмета, который выберет абитуриент, в пределах второго блока после перерыва.

Раньше мы писали, когда начнется регистрация на НМТ-2026 — читай в материале, какие документы нужны, чтобы пройти регистрацию.

