Стиль жизни Авто

Сколько можно ездить на транзитных номерах в 2025 году: сроки и штрафы

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 июня 2026, 15:30 2 мин.
Сколько можно ездить на транзитных номерах в 2026 году
Фото Unsplash

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