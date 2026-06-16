Сколько можно ездить на транзитных номерах в 2025 году: сроки и штрафы

Бывают случаи, когда нужно передвигаться на транспортном средстве, которое снято с учета. В таких случаях выдаются транзитные номера на красном фоне. Читай, сколько можно ездить по транзитным номерам в 2025 году.

Что такое транзитные номера

Транзитный номерной знак для авто — это временный регистрационный номер. Он имеет четыре цифры и две буквы на красном фоне. Такой номерной знак транспортное средство получает, когда он еще не зарегистрирован или снят с учета.

Сколько можно ездить на транзитных номерах 2025

Согласно пункту 7 постановления №1388, владельцы транспортных средств и лица, эксплуатирующие такие средства на законных основаниях, обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) их в течение 10 суток после приобретения (получения) либо таможенного оформления, либо временного ввоза на территорию Украины, либо возникновения обстоятельств, что является основанием для внесения изменений в регистрационные документы.

Также отмечено, что срок государственной регистрации продлевается при введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. Когда военное положение прекращается или отменяется на всей территории Украины или в отдельных местностях, владельцы должны зарегистрировать или перерегистрировать автомобили в течение 90 дней.

Многие владельцы автомобилей, ввезённых в Украину в прошлом или позапрошлом году, до сих пор пользуются машинами на транзитных номерах. Для этого важно иметь при себе все необходимые документы: договор купли-продажи, страховой полис, акт осмотра и таможенную декларацию, если автомобиль был импортирован.

Во время проверок правоохранители обычно с пониманием относятся к таким водителям, особенно если документы в порядке и видно, что владелец не уклоняется от регистрации, а ожидает окончания военного положения. Однако такая ситуация не будет длиться бесконечно: после завершения военного положения и 90-дневного переходного периода требования по регистрации снова начнут действовать в полном объёме, а просрочка может привести к проблемам.

Штраф за езду на транзитных номерах

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штраф за транзитные номера составляет 850 грн. Этот штраф не одноразовый. Человека могут остановить повторно и повторно выписать штраф.

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