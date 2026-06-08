Сколько промилле разрешено в Украине 2026: нормы, штрафы и что нужно знать водителям

Так сколько промилле разрешено в Украине в 2026 году и какое наказание получат водители, которые перебрали лишнего — в материале.

Сколько промилле алкоголя разрешено в Украине

Официальный лимит алкоголя в крови в Украине составляет 0,2 промилле, примерно 0,1 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Но эта цифра — не разрешение немного выпить, а лишь технический допуск на физиологические особенности организма и погрешность приборов.

На практике этот порог настолько незначителен, что:

Даже бокал сухого вина или бутылка светлого пива гарантированно выведут тебя на недопустимый для управления автомобилем уровень алкоголя.

Что такое 0,2 промилле на практике

Промилле — это грамм чистого спирта на литр крови. Алкоголь попадает в кровоток молниеносно: уже через 10–15 минут прибор зафиксирует выпитую рюмку.

У среднестатистического мужчины 0,2 промилле появляется после 50 мл крепкого алкоголя или 200 мл вина.

У женщин из-за меньшей массы тела и более медленного метаболизма этот эффект наступает ещё быстрее.

Усталость, голод, приём лекарств или даже выпитый кефир или квас могут поднять показатель до критических 0,25 промилле.

При этом даже минимальная доза алкоголя сужает периферическое зрение и замедляет реакцию на 10–15%, что смертельно опасно ночью.

Сколько промилле алкоголя разрешено в Украине и какие штрафы за нарушение нормы

Наказание по статье 130 КУпАП не оставляет шансов для компромиссов. Попытка сесть за руль при содержании алкоголя в крови выше 0,2 промилле обойдётся в значительную сумму и приведёт к лишению права управления автомобилем.

Штрафы начинаются от 17 000 гривен с лишением водительских прав на 1 год.

Повторное нарушение в течение года увеличивает санкции до 34 000 гривен, добавляет возможный административный арест до 10 суток или другие ограничения.

Третье нарушение может привести к штрафу до 51 000 гривен, лишению прав на 10 лет и даже конфискации автомобиля.

Статистика говорит: только за 2025 год из-за алкоголя в Украине произошло 643 тяжёлых аварии, в которых погибло 73 человека.

Читать по теме Штраф за ДТП в Украине: какую сумму стоит оплатить в 2026 Какой штраф предусмотрен в Украине в 2026 году за ДТП с разными последствиями?

Как проходит проверка на содержание алкоголя в крови

Полицейский оценивает поведение, запах и координацию, после чего предлагает тест на сертифицированном Драгере с новым мундштуком.

Ты имеешь право отказаться и потребовать медицинское обследование. Однако помни: отказ от теста автоматически приравнивается к признанию вины.

Европейский опыт показывает, что хотя в странах центральной Европы разрешено 0,5 промилле, Скандинавия и Балтия придерживаются строгого лимита 0,2.

Украина солидарна с последними: безопасность на дороге превыше всего.

Главное правило безопасного вождения не меняется: выпил — вызывай такси.

Также читай, какой штраф за езду без автогражданки 2026: нужна ли страховка во время военного положения.