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Сколько промилле разрешено в Украине 2026: нормы, штрафы и что нужно знать водителям

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июня 2026, 17:00 3 мин.
сколько промилле разрешено в украине
Фото Pexels

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