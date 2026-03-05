Когда “переобуваться” на летнюю резину весной: советы для водителей

Всех водителей с приходом весны мучит вопрос, когда “переобуваться” в летнюю резину. Хочется побыстрее перейти на летние шины, но спешить с этим не стоит. Перед тем как менять шины автомобиля с зимних на летние, нужно хорошо изучить прогноз погоды.

Бывает так, что два дня температура держится +7°С, а потом — снег и морозы. Лучше подождать и убедиться, что заморозков больше не будет.

Когда “переобуваться” на летнюю резину весной

Конкретной даты, когда можно “переобувать” машину с зимней ризины на летнюю нет. Эксперты советуют не спешить с этим. Летние шины нужно ставить, когда уйдут морозы.

Рекомендуется менять шины на летние, когда за окном будет стабильные +10°С градусов и выше.

Если температура держится +5°С-+7°С, то лучше еще не снимать зимнюю резину.

Но слишком затягивать со сменой зимних шин тоже не стоит. Это может привести к износу резины и потери шипов. Зимняя резина более мягкая и при нагреве стирается очень быстро.

Пред тем как поставить летнюю резину, ее стоит проверить. Внимательно осмотри шины, стерлись они или нет. Проверь наличие трещин, деформирований, проверь износ по индикаторам — выступам на дне канавок протектора. Если есть потребность, лучше купи новую резину. Ведь от этого зависит твоя безопасность на дороге.

