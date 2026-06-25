Стиль жизни Авто
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История обслуживания в CarFax: как по регулярности замены масла в США узнать реальное состояние двигателя

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июня 2026, 15:39 3 мин.
CarFax і купівля авто зі США: як дізнатися реальний стан двигуна
Фото Pexels

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