Рейтинг надежности автомобилей 2026: какой бренд занимает самую высокую строчку

Аналитический портал Visual Capitalist обнародовал свежий рейтинг надежности автомобильных брендов в 2026 году, построенный на основе исследования американской компании JD. Power.

Эксперты оценивали количество технических неисправностей и жалоб, выявленных первыми владельцами машин после трех лет их интенсивной эксплуатации – о рейтинге надежности автомобилей читай в материале

Рейтинг надежности автомобилей 2026: кто лидирует

Главным критерием оценки стал традиционный индекс PP100 (Problems Per 100 Vehicles), отражающий среднее количество зафиксированных проблем на 100 автомобилей конкретной марки.

Результаты текущего года продемонстрировали тревожную тенденцию для всего мирового автопрома: общий уровень надежности в отрасли снизился, а водители сообщали о неполадках чаще, чем когда-либо раньше, из-за чего средний отраслевой показатель вырос до 204 проблем на 100 машин.

Мировым лидером надежности четвертый год подряд стал японский Lexus корпорации Toyota Motor, продемонстрировав лучший результат в 151 проблеме на 100 автомобилей.

Второе место занял американский бренд Buick с показателем 160 жалоб, а замкнула тройку лидеров марка MINI с результатом 168 баллов.

В целом автопроизводители из Японии подтвердили свою высокую репутацию на рынке — такие компании, как Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda показали результаты, которые значительно лучше средних в мире.

В верхней части списка также закрепились ведущие премиум-бренды Cadillac, Porsche и BMW. Аутсайдерами рейтинга, на чьи автомобили владельцы сетовали чаще всего, стали Land Rover, Volvo и Volkswagen.

При этом немецкий концерн Volkswagen продемонстрировал худший результат в этой группе — 301 проблему на 100 машин, что почти вдвое превышает показатель лидера.

Характер автомобильных неисправностей в 2026 году коренным образом изменился: на смену традиционным механическим поломкам двигателей или подвески пришел кризис программного обеспечения.

Самым проблемным сектором для водителей стали современные мультимедийные системы, а сбои при подключении интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay уже третий год возглавляют список самых частых жалоб автовладельцев.

Кроме того, исследование выявило критическую зависимость надежности от типа силовой установки автомобиля.

Наиболее уязвимой и проблемной категорией на рынке признаны плагин-гибриды (PHEV), чей показатель стремительно ухудшился по сравнению с прошлым годом и достиг отметки в 281 жалобу на 100 авто.

В то же время, единственным типом транспорта, который за год продемонстрировал улучшение и более высокую стабильность в работе, остаются классические автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания — их средний индекс проблемности снизился до 198 пунктов.

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