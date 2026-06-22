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Рейтинг надійності автомобілів 2026: який бренд займає найвищу сходинку

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Червня 2026, 18:00 3 хв.
рейтинг надійності автомобілів
Фото Pexels

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