Рейтинг надійності автомобілів 2026: який бренд займає найвищу сходинку

Аналітичний портал Visual Capitalist оприлюднив свіжий рейтинг надійності автомобільних брендів у 2026 році, побудований на основі дослідження американської компанії J.D. Power.

Експерти оцінювали кількість технічних несправностей та скарг, виявлених першими власниками машин після трьох років їхньої інтенсивної експлуатації — про рейтинг надійності автомобілів читай в матеріалі

Рейтинг надійності автомобілів 2026: хто лідирує

Головним критерієм оцінки став традиційний індекс PP100 (Problems Per 100 Vehicles), який відображає середню кількість зафіксованих проблем на 100 автомобілів конкретної марки.

Результати поточного року продемонстрували тривожну тенденцію для всього світового автопрому: загальний рівень надійності в галузі знизився, а водії повідомляли про неполадки частіше, ніж будь-коли раніше, через що середній галузевий показник зріс до 204 проблем на 100 машин.

Світовим лідером надійності четвертий рік поспіль став японський Lexus корпорації Toyota Motor, продемонструвавши найкращий результат у 151 проблему на 100 авто.

Другу сходинку посів американський бренд Buick із показником 160 скарг, а замкнула трійку лідерів марка MINI з результатом 168 балів.

Загалом автовиробники з Японії підтвердили свою високу репутацію на ринку — такі компанії, як Subaru, Toyota, Nissan, Honda та Mazda показали результати, які є значно кращими за середні у світі.

У верхній частині списку також закріпилися провідні преміум-бренди Cadillac, Porsche та BMW. Натомість аутсайдерами рейтингу, на чиї автівки власники нарікали найчастіше, стали Land Rover, Volvo та Volkswagen.

При цьому німецький концерн Volkswagen продемонстрував найгірший результат у цій групі — 301 проблему на 100 машин, що майже вдвічі перевищує показник лідера.

Характер автомобільних несправностей у 2026 році докорінно змінився: на зміну традиційним механічним поломкам двигунів чи підвіски прийшла криза програмного забезпечення.

Найпроблемнішим сектором для водіїв стали сучасні мультимедійні системи, а збої при підключенні інтерфейсів Android Auto та Apple CarPlay уже третій рік поспіль очолюють список найчастіших скарг автовласників.

Крім того, дослідження виявило критичну залежність надійності від типу силової установки автомобіля.

Найбільш вразливою та проблемною категорією на ринку визнано плагін-гібриди (PHEV), чий показник стрімко погіршився порівняно з минулим роком і досяг відмітки у 281 скаргу на 100 авто.

Водночас єдиним типом транспорту, який за рік продемонстрував покращення та вищу стабільність у роботі, залишаються класичні автомобілі з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння — їхній середній індекс проблемності знизився до 198 пунктів.

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