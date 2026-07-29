В Одесі вибухнув другий за добу автомобіль: водій загинув, пасажирка в лікарні

У неділю ввечері, 28 липня, в Київському районі Одеси сталася трагедія. Прямо під час руху вибухнув легковий автомобіль. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала серйозні поранення.

В Одесі під час руху вибухнув кросовер: деталі

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, вибух пролунав близько 19:30 на проспекті Небесної Сотні, неподалік від перетину з проспектом Ярослава Мудрого. Епіцентром став кросовер, який у цей момент їхав дорогою. Водій авто отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці. Його пасажирку з пораненнями терміново госпіталізували до лікарні.

До розслідування інциденту одразу підключилася Служба безпеки України. У пресслужбі обласного відомства зазначили, що наразі тривають комплексні заходи за участю поліції та прокуратури. Правоохоронці встановлюють не лише причини детонації, а й осіб, які можуть бути причетні до цього.

Зараз на місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби. Точну правову кваліфікацію справі слідчі нададуть після збору всіх первинних доказів.

Оскільки територія оточена для проведення слідчих дій, поліція попереджає про суттєві затори.

Рух транспорту на вказаній ділянці проспекту ускладнений, тому водіїв просять враховувати цю інформацію та тимчасово обирати інші маршрути. Про подальші деталі розслідування силовики обіцяють поінформувати згодом.

Ситуація набуває ще серйознішого масштабу, адже це вже не перший подібний інцидент у місті за короткий проміжок часу. Нагадаємо, що вчора в Одесі вибухнув позашляховик.

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