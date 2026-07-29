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В Одесі вибухнув другий за добу автомобіль: водій загинув, пасажирка в лікарні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2026, 11:00 2 хв.
Смертельний вибух кросовера в Одесі: що відомо про трагедію
Фото Нацполіція

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