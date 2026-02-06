Вибух автомобіля в Одесі: загинув 21-річний водій, поліція встановлює причини

Сьогоднішній ранок для мешканців Таїрова став по-справжньому страшним. Близько дев’ятої години на вулиці Академіка Корольова стався потужний вибух автомобіля Toyota, який забрав життя молодого чоловіка.

Про це пише поліція Одеської області.

Вибухнув автомобіль: п одробиці трагедії

За офіційними даними, повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 від очевидців, які почули гуркіт, що нагадував приліт ракети.

Виявилося, що епіцентр вибуху — припаркована іномарка. Внаслідок детонації загинув 21-річний власник транспортного засобу, який саме перебував біля машини або всередині.

Трагедія на Академіка Корольова: вибухнула Toyota

Наразі район оточено. Силовики працюють у посиленому режимі, щоб встановити, чи був вибух наслідком несправності обладнання, чи йдеться про навмисне вбивство за допомогою спеціального пристрою.

— На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже почали вилучати записи з камер відеоспостереження Безпечне місто та приватних реєстраторів. Юридичну кваліфікацію події обіцяють надати ближче до вечора, коли з’являться перші висновки спеціалістів.

Подібні інциденти завжди викликають хвилю чуток, проте часто за ними стоять цілком реальні людські помилки або нехтування правилами безпеки. Зокрема, нещодавно ми розповідали, хто винен у вибуху на АЗС під Житомиром, де причиною став не приліт, а людський фактор.

