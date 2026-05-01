Стрілянина біля дитячого майданчика в Одесі: чи затримали порушника

Вечірня прогулянка в одному з житлових кварталів Одеси ледь не завершилася трагедією. Поки малеча бавилася на дитячому майданчику, невідомий чоловік дістав пістолет і почав стріляти у повітря. Очевидці, які не на жарт перелякалися за дітей, одразу набрали 102.

Як повідомили в патрульній поліції, інцидент стався у середмісті. Після інциденту стрілець намагався втекти.

Перелякані діти та озброєний напідпитку: деталі інциденту в Одесі

Патрульні спрацювали миттєво. Отримавши детальний опис зовнішності підозрюваного, екіпажі перекрили район. Ймовірного порушника виявили буквально за кілька хвилин у сусідньому дворі.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли предмет, дуже схожий на пістолет, та пачку шумових набоїв. Поведінка затриманого багато про що говорила сама за себе: чоловік ледве тримався на ногах, маючи всі ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

Поліцейські вилучили зброю та відправили її на експертизу, а самого фігуранта доставили у відділок. Тепер чоловікові доведеться пояснювати слідчим, навіщо він влаштував стрілянину там, де гуляють діти, і звідки у нього пістолет.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.

