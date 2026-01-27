Вбивця розстріляв чотирьох поліцейських на Черкащині: подробиці кривавої бійні

Сьогодні Черкаську область сколихнула жахлива звістка. Під час проведення спецоперації із затримання небезпечного злочинця загинули четверо правоохоронців. Фігурант, якого розшукували за вчинення навмисного вбивства, чинив збройний опір та відкрив прицільний вогонь по поліцейських.

Як повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський, спецпризначенці були змушені застосувати зброю у відповідь. В результаті перестрілки вбивцю було ліквідовано на місці, проте ціна цієї операції виявилася надзвичайно високою для правоохоронних органів.

Вірні присязі: імена загиблих офіцерів поліції Черкаської області

У строю назавжди залишилися четверо досвідчених офіцерів, які до останнього подиху виконували свій обов’язок перед державою:

Сергій Сафронов — майор поліції, командир взводу швидкого реагування, ветеран бойових дій;

Олександр Флорінський — майор поліції, заступник командира роти особливого призначення, учасник бойових дій;

Денис Половинка — старший лейтенант поліції, інспектор спецпідрозділу;

Володимир Бойко — майор поліції, офіцер громади, який також мав досвід участі в бойових діях.

Ще один правоохоронець, старший лейтенант Олександр Шпак, отримав поранення. Наразі медики надають йому необхідну допомогу

Читати на тему Рятував життя під вогнем: у Києві під час нічної атаки загинув 56-річний фельдшер Сергій Сергій Миколайович Смоляк загинув, рятуючи людей у Києві.

Ціна безпеки в тилу: заява Івана Вигівського щодо трагедії

Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив глибокі співчуття родинам загиблих, наголосивши на тому, що робота поліцейського — це щоденний ризик, який не обмежується лише передовою.

Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту. Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Для них немає безпечних змін чи спокійних днів. Кожен виїзд може стати останнім, — зазначив Іван Вигівський.

На жаль, терор охоплює усі сфери життя України. Росія вбиває не лише тих, хто стоїть на варті закону та рятує життя, а й тих, хто є фундаментом нашого наукового майбутнього.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!