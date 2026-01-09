Рятував життя під вогнем: у Києві під час нічної атаки загинув 56-річний фельдшер Сергій

Ця ніч для столиці стала черговим колом пекла, де головним ворогом російських ракет стали не військові об’єкти, а ті, хто приїжджає рятувати життя. Під час масованої атаки на Київ загинув Сергій Миколайович Смоляк — фельдшер бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Йому було 56 років.

Загибель медика Сергія Смоляка у Києві: подробиці

Трагедія розігралася за найпідступнішим сценарієм терористів. Коли перші ракети влучили у житлову багатоповерхівку, Сергій Миколайович разом з колегами вже був на місці. Поки медики витягали людей із-під завалів та надавали першу допомогу, росіяни завдали повторного удару по тій самій локації.

Сергій Смоляк загинув миттєво. Четверо його колег-медиків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це був цілеспрямований удар по тих, хто носить на плечах червоний хрест.

Медики не можуть бути мішенню. Це люди, які йдуть у вогонь, щоб витягти інших. Сьогодні ми втратили не просто професіонала, а людину з великим серцем, — такі слова звучать сьогодні в кулуарах київських лікарень.

Cергій Смоляк: у Києві росіяни вбили медика під час обстрілу

Загалом нічний обстріл забрав життя чотирьох людей. Поранення отримали 24 киянина, 16 із яких наразі перебувають у шпиталях у важкому або середньому стані.

Окрім медиків, під повторний вогонь потрапили і рятувальники — п’ятеро бійців ДСНС зазнали травм під час виконання робіт. Ця ніч вкотре довела, що ворог намагається знищити саму систему порятунку цивільного населення.

Удари припали на чотири райони Києва. Наслідки шокують:

Дитячий майданчик у дворі житлового будинку — місце, де мали гратися діти, перетворилося на вирву;

Торговельний центр та санаторій — об’єкти, де не було жодного військового;

Критична інфраструктура — через пошкодження мереж частина районів залишилася без світла та води. Енергетики вже працюють над відновленням, але ситуація залишається складною.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині Сергія Смоляка, його друзям та колегам. Кожна така втрата — це рана на тілі всієї країни.

Проте Росія вбиває не лише тих, хто рятує тіла, а й тих, хто будує майбутнє нашої науки. Стало відомо, що серед жертв минулої атаки — постать світового рівня, чиє ім’я було синонімом інтелектуального прориву України.

