Спасал жизнь под огнем: в Киеве во время ночной атаки погиб 56-летний фельдшер Сергей

Эта ночь для столицы стала очередным кругом ада, где главным врагом российских ракет стали не военные объекты, а те, кто приезжает спасать жизни. Во время массированной атаки на Киев погиб Сергей Николаевич Смоляк — фельдшер бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ему было 56 лет.

Об этом пишет Минздрав Украины.

Гибель медика Сергея Смоляка в Киеве: подробности

Трагедия разыгралась по самому коварному сценарию террористов. Когда первые ракеты попали в жилую многоэтажку, Сергей Николаевич вместе с коллегами уже был на месте. Пока медики вытаскивали людей из-под завалов и оказывали первую помощь, россияне нанесли повторный удар по той же локации.

Сергей Смоляк погиб мгновенно. Четверо его коллег-медиков получили ранения различной степени тяжести. Это был целенаправленный удар по тем, кто носит на плечах красный крест.

Медики не могут быть мишенью. Это люди, которые идут в огонь, чтобы спасти других. Сегодня мы потеряли не просто профессионала, а человека с большим сердцем, — такие слова звучат сегодня в кулуарах киевских больниц.

Сергей Смоляк: в Киеве россияне убили медика во время обстрела

В целом ночной обстрел унес жизни четырех человек. Ранения получили 24 киевлянина, 16 из которых сейчас находятся в больницах в тяжелом или среднем состоянии.

Кроме медиков, под повторный огонь попали и спасатели — пятеро бойцов ГСЧС получили травмы во время выполнения работ. Эта ночь в очередной раз доказала, что враг пытается уничтожить саму систему спасения гражданского населения.

Удары пришлись по четырем районам Киева. Последствия шокируют:

Детская площадка во дворе жилого дома — место, где должны были играть дети, превратилось в воронку;

Торговый центр и санаторий — объекты, где не было ни одного военного;

Критическая инфраструктура — из-за повреждения сетей часть районов осталась без света и воды. Энергетики уже работают над восстановлением, но ситуация остается сложной.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Сергея Смоляка, его друзьям и коллегам. Каждая такая потеря — это рана на теле всей страны.

Главное фото: МОЗ.

