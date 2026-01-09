Киев обстреляли десятками ракет: есть погибшие, в городе перебои со светом и водой

В течение ночи РФ нанесла очередную массированную ракетно-дроновую атаку на Киев — есть погибшие и пострадавшие. Читай в материале, какие последствия обстрела столицы уже известны.

Обстрел Киева, 9 января: последствия атаки

Как сообщали в ГСЧС Киева, в результате атаки на Киев погибли 4 человека, 22 — пострадали, среди которых 5 спасателей. Кроме того, 32 человека уже удалось спасти.

Как отметил Виталий Кличко, мэр Киева, в результате атаки на столицу в некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой. Кроме того, на левом берегу Киева введены экстренные отключения света, а также нет водоснабжения на Левобережной части города, а также части правого берега.

В Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома. Частично был поврежден одноэтажный магазин и окна дома, расположенного рядом. Кроме того, в результате попадания обломков дрона произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

На крыше 18-этажного жилого дома в Деснянском районе возникло возгорание из-за попадания дрона. Еще один пожар произошел в пятиэтажке, а в другой возникло задымление в подъезде. Кроме этого, повреждения получили территория ТЦ и санаторий.

В Днепровском районе обломки дрона упали на крышу нежилого здания. В результате падения других обломков также произошло возгорание в 16-этажном и 9-этажном домах. Также взрывной волной частично была разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Еще одни обломки упали на территорию детской площадки во дворе жилого дома и у трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков дронов частично разрушен фасад девятиэтажки. На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады.

