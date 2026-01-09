Київ обстріляли десятками ракет: є загиблі, в місті перебої зі світлом та водою

Протягом ночі РФ завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Києву — є загиблі та постраждалі. Читай в матеріалі, які наслідки обстрілу столиці вже відомі.

Обстріл Києва, 9 січня: наслідки атаки

Як повідомляли в ДСНС Києва, внаслідок атаки на Київ загинуло 4 людей, 26 — постраждали, серед яких 5 рятувальників. Крім того, 32 людини вдалося врятувати.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки на столицю в деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою. Крім того, на лівому березі Києві введенні екстрені відключення світла, а також відсутнє водопостачання у лівобережній частині міста та на частині правого берега.

У Дарницькому районі БпЛА впав у дворі житлового будинку. Частково був пошкоджений одноповерховий магазин та вікна будинку, який був розташований поруч. Крім того, внаслідок влучання уламків дрона сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

На даху 18-поверхового житлового будинку в Деснянському районі виникло загоряння через влучання дрона. Ще одна пожежа сталася в п’ятиповерхівці, а в іншій — виникло задимлення у під’їзді. Крім цього, пошкоджень зазнали територія ТЦ та санаторію.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах нежитлової будівлі. Внаслідок падіння інших уламків також сталося загоряння в 16-поверховому та 9-поверховому будинках. Вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового житлового будинку. Ще одні уламки впали на територію дитячого майданчика у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

В Печерському районі внаслідок падіння уламків дронів частково зруйновано фасад дев’ятиповерхівки. На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.

Раніше ми писали щодо блекауту в Дніпрі та Запоріжжі — читай в матеріалі, коли в містах буде світло.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!