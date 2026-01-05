Росія вдарила по лікарні у Києві: загинула людина

Під час чергової атаки на територію України у місті Київ було влучання у приватний медичний заклад — деталі читай у матеріалі.

Атака на Київ — що відомо

Внаслідок влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні, як повідомляє поліція Києва, загинув один чоловік та постраждало щонайменше троє осіб.

В клініці сталося влучання та загоряння на 2-му поверсі 4-поверхового медзакладу зі стаціонарним відділенням.

Пожежу було ліквідовано. Як повідомляє ДСНС Києва, 25 осіб було евакуйовано, на місці працювало близько 50 рятувальників та 10 одиниць техніки.

