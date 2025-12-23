Масована атака на Україну: є жертви та влучання по енергетиці

В ніч з 22 на 23 грудня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну. У деяких областях країни також були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Під ударом дронів та ракет були Хмельниччина, Рівненщина, Тернопільщина, Житомирщина та Київ — деталі читай у матеріалі.

Обстріл Хмельниччини: що відомо

Як повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок атаки РФ загинула одна людина 1953 року народження. Також через обстріли було зафіксовано перебої з електропостачанням.

Обстріл Рівненщини: наслідки атаки

Як зазначив Олександр Коваль, начальник Рівненської ОВА, на Рівненщині був пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок, в якому вибило вікна.

Також було знищено дерев’яну господарську будівлю, а також пошкоджено три автомобілі.

Люди не постраждали. Вікна в оселях людей встановлять протягом цієї доби. Сили безпеки та оборони, а також інші служби працюють на місцях подій.

Обстріл Житомирщини: наслідки масованого обстрілу

(Оновлено, 09:54) Як зазначають у Житомирській ОВА, унаслідок ворожого обстрілу цієї ночі загинула дитина 2021 року народження. Її було госпіталізовано, лікарі надали всю можливу допомогу, однак врятувати її не вдалося.

За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, Житомирщина другу добу перебуває під атакою Росії. Цієї ночі відбулося кілька влучань та падінь крилатих ракет, а також БПЛА. Було пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства і магазин.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, з них — двоє дітей. Одна дитина та дорослий отримують допомогу в медичних закладах.

Обстріл Києва та області сьогодні: наслідки ворожого обстрілу

За повідомленням Київської ОВА, в області, як і в столиці, було введено екстрені відключення світла.

Микола Калашник, голова Київської ОВА, повідомляв, що у Вишгородському районі унаслідок атаки РФ сталася пожежа приватного будинку, де загинула жінка. Також було травмовано трьох людей, серед них дитина — вони отримали осколкові поранення. Усім була надана необхідна медична допомога.

Масована атака на Україну: є жертви та влучання по енергетиці / 4 Фотографії

Також в Обухівському районі було пошкоджено два приватні будинки — вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

(Оновлено, 09:54) Як зазначив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, у Києві внаслідок ворожої атаки постраждало 5 осіб.

Віталій Кличко, мер столиці, писав у Telegram, що унаслідок атаки РФ уламки дрона впали біля житлового будинку у Святошинському районі. Троє постраждалих, одну жінку госпіталізували, інші отримали необхідну медичну допомогу на місці.

Атака на енергетику — Міненерго

Як зазначили у Міністерстві енергетики, у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла. Щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники розпочнуть ліквідацію наслідків обстрілу, щоб повернути електропостачання в регіони.

