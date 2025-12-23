Массированная атака на Украину: есть жертвы и попадания по энергетике

В ночь с 22 на 23 декабря РФ совершила очередную массированную атаку на Украину. В некоторых областях страны также были введены аварийные отключения электроэнергии.

Под ударом дронов и ракет были Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская, Житомирская области и Киев — детали читай в материале.

Обстрел Хмельницкой области: что известно

Как сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате атаки РФ погиб один человек 1953 года рождения. Также из-за обстрелов были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Обстрел Ровенской области: последствия атаки

Как отметил Александр Коваль, начальник Ровенской ОВА, в Ровенской области был поврежден двухэтажный многоквартирный дом, в котором были выбиты окна.

Также было уничтожено деревянное хозяйственное здание, а также повреждены три автомобиля.

Люди не пострадали. Окна в домах людей установят в течение этих суток. Силы безопасности и обороны, а также другие службы работают на местах событий.

Обстрел Житомирской обслати: последствия массированного обстрела

(Обновлено, 09:54) Как отмечают в Житомирской ОВА, в результате вражеских обстрелов этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения. Он был госпитализирован, врачи оказали всю возможную помощь, однако спасти его не удалось.

По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, Житомирщина вторые сутки находится под атакой России. Этой ночью произошло несколько попаданий и падений крылатых ракет, а также БПЛА. Были повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин.

Пока известно о шести пострадавших, из них — двое детей. Один ребенок и взрослый получают помощь в медицинских учреждениях.

Обстрел Киева и области сегодня: последствия вражеских обстрелов

По сообщению Киевской ОВА, в области, как и в самой столице, были введены экстренные отключения света.

Николай Калашник, глава Киевской ОВА, сообщал, что в Вышгородском районе в результате атаки РФ произошел пожар частного дома, где погибла женщина. Также были травмированы три человека, среди них ребенок — они получили осколочные ранения. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Также в Обуховском районе были повреждены два частных дома — выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

(Обновлено, 09:54) Как отметил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, в Киеве в результате вражеской атаки пострадали 5 человек.

Виталий Кличко, мэр столицы, писал в Telegram, что в результате атаки РФ обломки дрона упали у жилого дома в Святошинском районе. Трое пострадавших, одна женщина была госпитализирована, другие получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Атака на энергетику — Минэнерго

Как отметили в Министерстве энергетики, в ряде областей были введены экстренные отключения света. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели начнут ликвидацию последствий обстрела, чтобы вернуть электроснабжение в регионы.

