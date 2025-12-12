Росіяни вдарили Шахедом по спортивній школі в Шостці: там тренувалися діти

У місті Шостка, Сумської області, російський ударний БпЛА влучив у спортивну школу, де тривало тренування дітей — про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, деталі – у нашому матеріалі.

Шостка під атакою: РФ ударили Шахедом у спортивну школу

Як зазначив Григоров, РФ направила туди два російські дрони — це був прицільний удар у місце, де були діти.

Усіх дітей і тренерів оперативно евакуйовано в безпечне місце, попередньо, всі живі, поранених немає.

Усі деталі атаки уточнюються.

Раніше ми писали, що РФ втратила понад мільйон людей за 1,5% території — читай у матеріалі, як The Economist підрахував ціну нападу РФ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!