Для тебя Война в Украине

Россияне ударили Шахедом по спортивной школе в Шостке: там тренировались дети

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 декабря 2025, 14:14 1 мин.
шостка спортивная школа

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь