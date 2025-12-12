Россияне ударили Шахедом по спортивной школе в Шостке: там тренировались дети

В городе Шостка, Сумской области, российский ударный БпЛА попал в спортивную школу, где продолжалась тренировка детей — об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, детали — в нашем материале.

Шостка под атакой: РФ ударили Шахедом по спортивной школе

Как отметил Григоров, РФ направила туда два российских дрона — это был прицельный удар по месту, где находились дети.

Все дети и тренеры были оперативно эвакуированы в безопасное место, предварительно, все живые, раненых — нет.

Все детали атаки уточняются.

