Миллионная потеря и 1,5% территории: The Economist подсчитал цену российского наступления

Пока Кремль отчитывается об успехах, западные аналитики указывают на катастрофическое несоответствие между потерями российской армии и реальными изменениями на карте боевых действий.

По оценкам The Economist, оккупация незначительной части украинских земель стоила России более миллиона военных. Анализ показывает, что стратегия мясных штурмов привела к исторически высоким потерям личного состава врага при минимальных территориальных достижениях.

Миллионные потери: больше, чем у США за Вторую мировую

По данным издания, которое опирается на инсайдерскую информацию и отчеты разведок, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) общие потери российских оккупационных войск — включая убитых и раненых — колеблются в пределах 1 – 1,35 миллиона человек.

Для сравнения масштабов: эта цифра уже превышает совокупные боевые потери армии Соединенных Штатов за весь период Второй мировой войны.

Демографические последствия для самой России становятся все более ощутимыми. Эксперты отмечают, что война могла выкосить до 1% довоенного взрослого мужского населения РФ.

В частности, американский политик Марко Рубио приводил данные, согласно которым только за первое полугодие 2025 года ряды двухсотых в российской армии пополнили около 100 тысяч военных.

Медленное продвижение ценой сотен тысяч жизней

Несмотря на колоссальные жертвы, темпы наступления агрессора остаются крайне низкими. С осени 2022 года российским войскам удалось захватить дополнительно лишь 1,45% территории Украины.

Динамика оккупации выглядит следующим образом:

2024 год: захвачено 3734 кв. км;

2025 год: захвачено 4562 кв. км.

Хотя ноябрь стал для россиян самым результативным месяцем (около 690 кв. км), это не изменило общей картины позиционной войны, где продвижение измеряется метрами, а не стратегическими прорывами.

Синдром Покровска и прогноз до 2028 года

Издание подчеркивает, что боевые действия в основном идут в городской застройке, что превращает каждую битву в затяжную осаду без быстрых результатов. Показательным примером стала ситуация с Покровском.

Ни один крупный город не переходил из рук в руки. Россия пыталась полностью захватить Покровск, который с населением 61 тысяча человек был лишь 73-м по величине городом Украины до войны, в течение 14 месяцев. Даже сейчас город пал не полностью, — констатируют журналисты.

Амбиции Кремля по полному захвату четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) разбиваются о реальность. Для выполнения этого плана россиянам нужно оккупировать еще 20 345 квадратных километров.

Аналитики подсчитали: даже если России удастся сохранить нынешний, относительно успешный для нее темп, выход на административные границы этих областей растянется как минимум до мая 2028 года.

При этом потери армии РФ будут измеряться астрономическими цифрами, что ставит под сомнение способность агрессора вести войну такой интенсивности настолько долго.

Информацию о том, что город продолжает стоять, подтверждает и высшее военное руководство Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально заявил, что никакого контроля россиян над Покровском нет.

