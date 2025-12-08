Мільйонна втрата та 1,5% території: The Economist підрахував ціну російського наступу

Поки Кремль звітує про успіхи, західні аналітики вказують на катастрофічну невідповідність між втратами російської армії та реальними змінами на карті бойових дій.

За оцінками The Economist, окупація незначної частини українських земель коштувала Росії понад мільйон військових. Аналіз показує, що стратегія м’ясних штурмів призвела до історично високих втрат особового складу ворога за мінімальних територіальних здобутків.

Мільйонні втрати: більше, ніж у США за Другу світову

За даними видання, яке спирається на інсайдерську інформацію та звіти розвідок, з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) загальні втрати російських окупаційних військ — включно з убитими та пораненими — коливаються в межах 1—1,35 мільйона осіб.

Для порівняння масштабів: ця цифра вже перевищує сукупні бойові втрати армії Сполучених Штатів за весь період Другої світової війни.

Демографічні наслідки для самої Росії стають дедалі відчутнішими. Експерти зазначають, що війна могла викосити до 1% довоєнного дорослого чоловічого населення РФ.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо наводив дані, згідно з якими лише за перше півріччя 2025 року лави двохсотих у російській армії поповнили близько 100 тисяч військових.

Повільне просування ціною сотень тисяч життів

Попри колосальні жертви, темпи наступу агресора залишаються вкрай низькими. З осені 2022 року російським військам вдалося захопити додатково лише 1,45% території України.

Динаміка окупації має такий вигляд:

2 024 рік: захоплено 3 734 кв. км;

2025 рік: захоплено 4 562 кв. км.

Хоча листопад став для росіян найрезультативнішим місяцем (близько 690 кв. км), це не змінило загальної картини позиційної війни, де просування вимірюється метрами, а не стратегічними проривами.

Синдром Покровська та прогноз до 2028 року

Видання наголошує, що бойові дії здебільшого точаться в міських забудовах, що перетворює кожну битву на затяжну облогу без швидких результатів. Показовим прикладом стала ситуація з Покровськом.

Жодне велике місто не переходило з рук в руки. Росія намагалася повністю захопити Покровськ, який з населенням 61 тисяч осіб був лише 73-м за величиною містом України до війни, протягом 14 місяців. Навіть зараз місто впало не повністю, — констатують журналісти.

Амбіції Кремля щодо повного захоплення чотирьох українських областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької) розбиваються об реальність. Для виконання цього плану росіянам потрібно окупувати ще 20 345 квадратних кілометрів.

Аналітики підрахували: навіть якщо Росії вдасться зберегти нинішній, відносно успішний для неї темп, вихід на адміністративні кордони цих областей розтягнеться щонайменше до травня 2028 року.

При цьому втрати армії РФ будуть вимірюватися астрономічними цифрами, що ставить під сумнів спроможність агресора вести війну такої інтенсивності настільки довго.

Інформацію про те, що місто продовжує стояти, підтверджує і найвище військове керівництво України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно заявив, що повного контролю росіян над Покровськом немає.

