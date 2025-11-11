РФ намагається проникнути у Покровськ з півночі — залучено понад 300 окупантів

Останнім часом війська РФ активізували сили для проникнення у Покровськ на легкій техніці.

Читай у матеріалі детальну ситуацію щодо Покровського напрямку та що повідомляє 7 корпус ДШВ ЗСУ.

Спроби РФ проникнути та закріпитися у Покровську: деталі

Як зазначає 7 корпус ДШВ на своїй сторінці Facebook, протягом останніх декількох днів російські війська активізували сили задля проникнення у Покровськ через південні околиці міста. Для цього ворогом було використано несприятливі погодні умови, зокрема густий туман, через який не було нічого видно.

Прямо зараз у Покровську перебуває більш ніж 300 окупантів з метою виходу на північні межі міста з подальшою спробою оточити агломерацію.

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати групи ворога у міських будівлях попри погодні умови. З початку листопада вони ліквідували у Покровську 162 окупантів, а ще 39 було поранено.

Як зазначає Генштаб ЗСУ у Telegram-каналі, на Покровському напрямку наші воїни зупинили 63 атаки російського війська у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Фото: Facebook 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

