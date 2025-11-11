Для тебе Війна в Україні

РФ намагається проникнути у Покровськ з півночі — залучено понад 300 окупантів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Листопада 2025, 13:38 2 хв.
ситуація в покровську

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь