Росія скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів — Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів — про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читай у матеріалі детальніше щодо злочинів та як Росія скоює їх все частіше.

Майже 200 тисяч воєнних злочинів РФ — що відомо

Ці дані були представлені представникам Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування в Україні під час зустрічі, де обговорювалися масштаби злочинів та необхідність притягнення до відповідальності не лише виконавців, а й політичного та військового керівництва РФ.

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко говорить:

Те, що ми бачимо, — це планована державна політика знищення української нації. Саме тому наші розслідування зосереджені не лише на виконавцях, а насамперед на політичному та військовому керівництві держави-агресора.

Загалом оголошено підозри 1029 російським військовослужбовцям, до суду направлено 747 обвинувальних актів, а 206 осіб уже засуджено.

Особливу увагу приділено атакам на цивільне населення. За перші дев’ять місяців поточного року зафіксовано понад 5000 атак дронами на цивільних, що вдвічі більше, ніж за весь попередній рік.

Начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Руд зазначив, що ці дії мають ознаки злочинів проти людяності. На тимчасово окупованих та прифронтових територіях систематично застосовується сила проти цивільних, зокрема депортації.

Під час зустрічі з комісією ООН українська сторона обговорила останній звіт комісії, який документує численні випадки насильства. Учасники підкреслили важливість обміну даними для повного та об’єктивного фіксування злочинів РФ.

