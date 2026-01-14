Воєнний стан в Україні продовжено до 4 травня 2026 року: деталі

14 січня 2026 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів. Це було вже 18-те голосування за продовження воєнного стану.

Дію воєнного стану продовжено до 4 травня 2026 року.

Нагадаємо, ще 24 лютого 2022 року Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу та ініціював воєнний стан на всій території нашої держави.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Під час його запровадження можуть утворюватися тимчасові державні органи — військові адміністрації.

Воєнний стан та мобілізація в Україні подовжено: на скільки його ввели

В Україні воєнний стан було введено із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого продовжено ще на 30 діб — до 25 квітня. Станом на січень 2026 року його подовжено до 4 травня 2026 року. Потім воєнний стан може бути подовжено ще на три місяці.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено. Крім цього, продовжено і мобілізацію на той самий термін — до 4 травня 2026 року.

В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

А також будуть вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться під час мобілізації у 2026 році.

