В Україні розпочато роботу над проєктом Пантеону видатних українців

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду, присвячену питанням національної політики пам’яті, ключовим результатом якої став початок практичної роботи над створенням Пантеону видатних українців.

Цей проєкт має на меті стати не лише місцем поховання національних героїв, а й центром ціннісної консолідації суспільства.

Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців

За словами глави держави, одним із найважливіших завдань ініціативи є повернення в Україну історичних постатей, чия діяльність мала фундаментальне значення для формування національної свідомості та державотворення.

Реалізація цієї мети передбачає масштабну співпрацю між державними інституціями, залучення громадянського суспільства та інтенсивні дипломатичні переговори з міжнародними партнерами України для репатріації історичної спадщини.

Створення Пантеону є частиною ширшої стратегії “політики героїв”, яка передбачає гідну меморіалізацію всіх етапів української історії та повноцінне відновлення історичної пам’яті.

Читати на тему Фонд Пінчука запускає програму для ветеранів: поїдуть на навчання до Єльського університету Українські ветерани вирушать на навчання в Єльський університет.

Володимир Зеленський наголосив, що такий меморіальний комплекс має критичне значення для майбутніх поколінь, оскільки він берегтиме пам’ять про тих, хто створював українську культуру та державу впродовж століть.

До роботи над проєктом уже залучена широка команда високопосадовців. Під час зустрічі було визначено конкретні наступні кроки з реалізації проєкту, який має стати символом неперервності української історії та незламності духу нації.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі прибув до Києва — читай в матеріалі, яким був його виступ на конференції з безпеки.

