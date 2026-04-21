Фонд Пінчука запускає програму для ветеранів: поїдуть на навчання до Єльського університету

Українські захисники та захисниці отримають доступ до освітніх стандартів світового рівня. Фонд Віктора Пінчука оголосив про запуск Ukrainian Veterans Leadership Program — першої міжнародної програми, розробленої спеціально для ветеранів війни в Україні. Її мета — трансформувати унікальний бойовий досвід у навички глобального лідерства.

Першим етапом проєкту стане співпраця з престижною Школою глобальних справ Джексона Єльського університету. Вже наприкінці квітня 2026 року перша група, до якої увійшли 15 ветеранів та ветеранок, вирушить на інтенсивне навчання за океан. Про це повідомила прес-служба Фонду Віктора Пінчука

Програма UVLP зосереджена на розвитку стратегічного мислення та вмінні ухвалювати критичні рішення у складних умовах. Протягом курсу учасники працюватимуть із топовими викладачами та практиками світової політики та бізнесу.

Це навчання має допомогти ветеранам стати ефективними лідерами не лише у війську, а й у цивільному житті: у розбудові громад, державному управлінні та підприємництві.

— Ті, хто захищав країну, вже довели свою здатність бути лідерами в найекстремальніших умовах. Вони заслуговують на найкраще: найкращу медицину, реабілітацію та освіту. Цей курс у Єлі відкриває для них глобальні можливості. Переконаний, що не лише наші герої надихнуться досвідом професорів, а й самому Єльському університету буде чому повчитися у них — прокоментував засновник Фонду, бізнесмен Віктор Пінчук.

Школа глобальних справ Джексона в Єлі відома своєю підготовкою фахівців для роботи з найскладнішими глобальними викликами. Сам університет, заснований ще у 1701 році, є одним із найавторитетніших наукових центрів світу.

Для українських ветеранів це не просто поїздка на навчання, а інтеграція у світову еліту управлінців. Очікується, що UVLP стане важливою частиною цілісної системи підтримки захисників, яка поєднує в собі повагу до минулого та створення фундаменту для їхнього успішного майбутнього у вільній Україні.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проєкт RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий центр ментального здоровʼя.

