Віктор та Олена Пінчуки розширюють мережу RECOVERY: у Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових

Національна мережа RECOVERY продовжує розширювати підтримку Сил безпеки й оборони України. У Києві розпочав роботу вже 19-й інноваційний реабілітаційний центр, де щороку безоплатну та професійну допомогу зможуть отримувати близько 1000 захисників і захисниць.

Цей центр став четвертим об’єктом мережі на Київщині. Проєкт реалізовано за моделлю ефективного партнерства: благодійники створюють надсучасні умови на базі державних медичних установ, забезпечуючи військовим доступ до доказової медицини.

У столиці відкрили 19-й центр реабітації: чим він особливий

Засновник благодійного проєкту Віктор Пінчук розглядає відкриття кожної нової локації як стратегічний крок для посилення стійкості українського суспільства та підтримки бойового духу армії. За його словами, створення національної мережі — це не лише про медицину, а про глибокий обов’язок тилу перед тими, хто ризикує життям на передовій.

Коментуючи запуск чергового високотехнологічного закладу в столиці, Віктор Пінчук наголосив на філософському значенні слова незалежність для кожного пацієнта:

— Ми відкриваємо вже 19-й центр мережі RECOVERY, і це справді найпотужніша та найсучасніша мережа центрів фізичної реабілітації в країні. За цей час понад 43 тисячі наших героїв і героїнь уже пройшли відновлення. Філософія проєкту, який ми започаткували разом із моєю дружиною Оленою: наші захисники виборюють незалежність на фронті, і якщо з ними щось трапляється, вони мають знати, що тут ми зробимо все, щоб вони відчували свою незалежність. Саме тому ми розбудовуємо цю мережу по всій країні, щоб віддячити нашим героям і забезпечити їм найкраще відновлення, — сказав Пінчук.

Віктор та Олена Пінчуки розширили мережу RECOVERY / 3 Фотографії

Новий заклад оснащений обладнанням останнього покоління, що дозволяє працювати з найскладнішими випадками, включаючи мінно-вибухові та вогнепальні поранення. У процесі відновлення використовують системи віртуальної реальності та біологічного зворотного зв’язку для максимально ефективної реабілітації рухових функцій.

Мультидисциплінарний підхід та навчання медиків за світовими стандартами

Простір центру спроєктовано за стандартами інклюзивності: антиковзке покриття, відсутність порогів, широкі двері та спеціальні поручні забезпечують комфортне пересування пацієнтів. Окрім залів фізичної терапії, тут працюють кабінети ерготерапії, лазерної та фізіотерапії, а також зони для занять із психологами та логопедами.

До створення центру долучилася і київська міська влада за ініціативи мера Віталія Кличка — зокрема, було облаштовано палатне відділення на 36 ліжок.

З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда: від лікарів ФРМ до ерготерапевтів та протезистів. Фахівці не лише лікують травми, а й допомагають воїнам адаптуватися до активного життя.

Тетяна Осипчук, завідувачка київського центру RECOVERY, зазначає:

Відновлення військових — це не лише про лікування травми, а насамперед про людину, її потреби та цілі. Саме тому мультидисциплінарний підхід є ключовим: він дозволяє одночасно працювати з фізичними, психологічними та соціальними наслідками війни. Коли команда фахівців діє злагоджено, це допомагає не просто зменшити симптоми, а відновити функціональність і повернути наших захисників і захисниць до активного життя.

Освітній напрям проєкту охопив уже 6500 медиків, а фахівці мережі проходять стажування в 11 країнах світу (від США до Скандинавії). На сьогодні центри RECOVERY вже працюють у більшості обласних центрів України, включаючи Вінницю, Львів, Одесу, Дніпро та інші міста. Загалом за час існування проєкту кваліфіковану допомогу отримали понад 43 000 пацієнтів.

Головне фото: RECOVERY.

Допомога військовим має бути комплексною, тож проект RECOVERY доповнила ініціатива ПОВЕРНЕННЯ, що спрямована на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно у Дніпрі відкрили перший такий Центр ментального здоровʼя.

