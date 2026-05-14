Скільки районів у Києві 2026: на правому і лівому березі, сайти та корисна інформація

Київ — найбільше місто України, у якому проживає понад три мільйони людей. Щоб ефективно керувати таким великим мегаполісом, його поділили на адміністративні райони.
Скільки районів в Києві: кількість і назви
Сьогодні Київ має офіційно 10 адміністративних районів, і цей поділ є стабільним уже понад два десятиліття — з 2001 року, коли відбулася масштабна реформа місцевого самоврядування.
Саме тоді столицю переформатували, і з колишніх 14 районів створили 10 укрупнених, щоб зробити управління містом більш логічним і прив’язаним та транспортних шляхів.
Відтоді структура майже не змінювалась і залишається актуальною станом на 2026 рік.
Скільки районів в Києві на правому березі
Київ природно ділиться на дві великі частини — правий і лівий берег Дніпра.
На правому березі розташована більшість районів — Голосіївський, Святошинський, Оболонський, Солом’янський, Подільський, Печерський і Шевченківський.
Це історичне ядро міста: саме тут формувався давній Київ, адміністративний центр, урядові квартали та досі зберігається стара забудова.
Голосiївський район Києва
- Площа: 156 км2
- Населення: 247,6 тис. осіб
- Сайт: http://golos.kyivcity.gov.ua/
Святошинський
- Площа: 110 км2
- Населення: 340,7 тис. осіб
- Сайт: http://svyat.kyivcity.gov.ua/
Оболонський
- Площа: 108,6 км2
- Населення: 319 тис. осіб
- Сайт: http://obolon.kyivcity.gov.ua/
Солом’янський
- Площа: 40 км2
- Населення: 383,259 тис. осіб
- Сайт: https://solom.kyivcity.gov.ua/
Подiльський
- Площа: 34 км2
- Населення: 198,1 тис. осіб
- Сайт: http://podil.kyivcity.gov.ua/
Печерський
- Площа: 27 км2
- Населення: 152 тис. осіб
- Сайт: http://pechersk.kyivcity.gov.ua/
Шевченківський
- Площа: 26.6 км2
- Населення: 218.9 тис. осіб
- Сайт: http://shev.kyivcity.gov.ua/
Скільки районів в Києві на лівому березі
Лівий берег значно молодший за забудовою і з’явився як масивна житлова зона лише у двадцятому столітті. Тут розташовані Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони, це основна спальна та промислова частина столиці.
Дарницький район Києва
- Площа: 134 км2
- Населення: 314,7 тис. осіб
- Сайт: http://darn.kyivcity.gov.ua/
Днiпровський
- Площа: 67 км2
- Населення: 354,7 тис. осіб
- Сайт: http://dnipr.kyivcity.gov.ua/
Деснянський
- Площа: 148 км2
- Населення: 358,3 тис. осіб
- Сайт: http://desn.kyivcity.gov.ua/
Джерело: Кyivcity.gov.ua.
