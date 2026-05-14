Скільки районів у Києві 2026: на правому і лівому березі, сайти та корисна інформація

Київ — найбільше місто України, у якому проживає понад три мільйони людей. Щоб ефективно керувати таким великим мегаполісом, його поділили на адміністративні райони.

Скільки їх, як вони називаються, які розташовані на правому березі Дніпра, а які на лівому — читай у матеріалі.

Скільки районів в Києві: кількість і назви

Сьогодні Київ має офіційно 10 адміністративних районів, і цей поділ є стабільним уже понад два десятиліття — з 2001 року, коли відбулася масштабна реформа місцевого самоврядування.

Саме тоді столицю переформатували, і з колишніх 14 районів створили 10 укрупнених, щоб зробити управління містом більш логічним і прив’язаним та транспортних шляхів.

Відтоді структура майже не змінювалась і залишається актуальною станом на 2026 рік.

Скільки районів в Києві на правому березі

Київ природно ділиться на дві великі частини — правий і лівий берег Дніпра.

На правому березі розташована більшість районів — Голосіївський, Святошинський, Оболонський, Солом’янський, Подільський, Печерський і Шевченківський.

Це історичне ядро міста: саме тут формувався давній Київ, адміністративний центр, урядові квартали та досі зберігається стара забудова.

Голосiївський район Києва

Площа: 156 км 2

Населення: 247,6 тис. осіб

Сайт:

Святошинський

Площа: 110 км 2

Населення: 340,7 тис. осіб

Сайт:

Оболонський

Площа: 108,6 км 2

Населення: 319 тис. осіб

Сайт:

Солом’янський

Площа: 40 км 2

Населення: 383,259 тис. осіб

Сайт:

Подiльський

Площа: 34 км 2

Населення: 198,1 тис. осіб

Сайт:

Печерський

Площа: 27 км 2

Населення: 152 тис. осіб

Сайт:

Шевченківський

Площа: 26.6 км 2

Населення: 218.9 тис. осіб

Сайт:

Скільки районів в Києві на лівому березі

Лівий берег значно молодший за забудовою і з’явився як масивна житлова зона лише у двадцятому столітті. Тут розташовані Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони, це основна спальна та промислова частина столиці.

Дарницький район Києва

Площа: 134 км 2

Населення: 314,7 тис. осіб

Сайт:

Днiпровський

Площа: 67 км 2

Населення: 354,7 тис. осіб

Сайт:

Деснянський

Площа: 148 км 2

Населення: 358,3 тис. осіб

Сайт:

Джерело: Кyivcity.gov.ua.

Також читай у нашому іншому матеріалі, яка середня зарплата в Києві 2026: скільки реально заробляють і де платять найбільше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!