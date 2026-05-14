Сколько районов в Киеве 2026: на правом и левом берегу, сайты и полезная информация

Киев — крупнейший город Украины, в котором проживает более трёх миллионов человек. Чтобы эффективно управлять таким большим мегаполисом, его разделили на административные районы.
Сколько их, как они называются, какие расположены на правом берегу Днепра, а какие на левом — читай в материале.
Сколько районов в Киеве: количество и названия
Сегодня Киев официально имеет 10 административных районов, и это деление остаётся стабильным уже более двух десятилетий — с 2001 года, когда была проведена масштабная реформа местного самоуправления.
Именно тогда столицу переформатировали, и из прежних 14 районов создали 10 укрупнённых, чтобы сделать управление городом более логичным и привязанным к транспортным путям.
С тех пор структура почти не менялась и остаётся актуальной по состоянию на 2026 год.
Сколько районов в Киеве на правом берегу
Киев естественным образом делится на две большие части — правый и левый берег Днепра.
На правом берегу расположено большинство районов — Голосеевский, Святошинский, Оболонский, Соломенский, Подольский, Печерский и Шевченковский.
Это историческое ядро города: именно здесь формировался древний Киев, административный центр, правительственные кварталы и до сих пор сохраняется старая застройка.
Голосеевский район Киева
Площадь: 156 км²
Население: 247,6 тыс. человек
Сайт: http://golos.kyivcity.gov.ua/
Святошинский
Площадь: 110 км²
Население: 340,7 тыс. человек
Сайт: http://svyat.kyivcity.gov.ua/
Оболонский
Площадь: 108,6 км²
Население: 319 тыс. человек
Сайт: http://obolon.kyivcity.gov.ua/
Соломенский
Площадь: 40 км²
Население: 383,259 тыс. человек
Сайт: https://solom.kyivcity.gov.ua/
Подольский
Площадь: 34 км²
Население: 198,1 тыс. человек
Сайт: http://podil.kyivcity.gov.ua/
Печерский
Площадь: 27 км²
Население: 152 тыс. человек
Сайт: http://pechersk.kyivcity.gov.ua/
Шевченковский
Площадь: 26,6 км²
Население: 218,9 тыс. человек
Сайт: http://shev.kyivcity.gov.ua/
Сколько районов в Киеве на левом берегу
Левый берег значительно моложе по застройке и появился как масштабная жилая зона только в двадцатом веке. Здесь расположены Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы — это основная спальная и промышленная часть столицы.
Дарницкий район Киева
Площадь: 134 км²
Население: 314,7 тыс. человек
Сайт: http://darn.kyivcity.gov.ua/
Днепровский
Площадь: 67 км²
Население: 354,7 тыс. человек
Сайт: http://dnipr.kyivcity.gov.ua/
Деснянский
Площадь: 148 км²
Население: 358,3 тыс. человек
Сайт: http://desn.kyivcity.gov.ua/
Источник: Kyivcity.gov.ua.
Также читай в нашем другом материале, какая средняя зарплата в Киеве 2026: сколько реально зарабатывают и где платят больше всего.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!