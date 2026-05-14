Сколько районов в Киеве 2026: на правом и левом берегу, сайты и полезная информация

Киев — крупнейший город Украины, в котором проживает более трёх миллионов человек. Чтобы эффективно управлять таким большим мегаполисом, его разделили на административные районы.

Сегодня Киев официально имеет 10 административных районов, и это деление остаётся стабильным уже более двух десятилетий — с 2001 года, когда была проведена масштабная реформа местного самоуправления.

Именно тогда столицу переформатировали, и из прежних 14 районов создали 10 укрупнённых, чтобы сделать управление городом более логичным и привязанным к транспортным путям.

С тех пор структура почти не менялась и остаётся актуальной по состоянию на 2026 год.

Сколько районов в Киеве на правом берегу

Киев естественным образом делится на две большие части — правый и левый берег Днепра.

На правом берегу расположено большинство районов — Голосеевский, Святошинский, Оболонский, Соломенский, Подольский, Печерский и Шевченковский.

Это историческое ядро города: именно здесь формировался древний Киев, административный центр, правительственные кварталы и до сих пор сохраняется старая застройка.

Голосеевский район Киева

Площадь: 156 км²

Население: 247,6 тыс. человек

Сайт: http://golos.kyivcity.gov.ua/

Святошинский

Площадь: 110 км²

Население: 340,7 тыс. человек

Сайт: http://svyat.kyivcity.gov.ua/

Оболонский

Площадь: 108,6 км²

Население: 319 тыс. человек

Сайт: http://obolon.kyivcity.gov.ua/

Соломенский

Площадь: 40 км²

Население: 383,259 тыс. человек

Сайт: https://solom.kyivcity.gov.ua/

Подольский

Площадь: 34 км²

Население: 198,1 тыс. человек

Сайт: http://podil.kyivcity.gov.ua/

Печерский

Площадь: 27 км²

Население: 152 тыс. человек

Сайт: http://pechersk.kyivcity.gov.ua/

Шевченковский

Площадь: 26,6 км²

Население: 218,9 тыс. человек

Сайт: http://shev.kyivcity.gov.ua/

Сколько районов в Киеве на левом берегу

Левый берег значительно моложе по застройке и появился как масштабная жилая зона только в двадцатом веке. Здесь расположены Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы — это основная спальная и промышленная часть столицы.

Дарницкий район Киева

Площадь: 134 км²

Население: 314,7 тыс. человек

Сайт: http://darn.kyivcity.gov.ua/

Днепровский

Площадь: 67 км²

Население: 354,7 тыс. человек

Сайт: http://dnipr.kyivcity.gov.ua/

Деснянский

Площадь: 148 км²

Население: 358,3 тыс. человек

Сайт: http://desn.kyivcity.gov.ua/

Источник: Kyivcity.gov.ua.

