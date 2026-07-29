Какие доллары не принимают: что учесть при обмене валюты

В Украине распространена ситуация, когда в некоторых обменных пунктах или даже банках не хотят принимать доллары старого образца, например 1996 года. Однако обмен изношенных банкнот больше не должен быть проблемой, поскольку Национальный банк Украины еще ранее разработал необходимое решение.

Рассказываем, какие доллары не принимают в Украине и что делать в случае отказа.

Какие доллары не принимают банки

По решению Нацбанка, банкноты долларов или любой другой иностранной валюты, кроме значительно поврежденных или изношенных, можно обменивать и засчитывать.

То есть, банкам и обменным пунктам запрещено отказывать в обмене валюты, если у нее есть дизайн и элементы защиты — полностью соответствующие образцам иностранных банков, и если подлинность валюты подтверждена. Поскольку старый перечень с признаками незначительного износа валюты был отменен.

При этом со значительно изношенными банкнотами должны совершать операции инкассо по тарифам банков и финучреждений. А в кассе клиенты должны видеть перечень признаков значительного износа банкнот и непосредственно тарифы инкассо.

Инкассо – это операция, в ходе которой финансовое учреждение принимает у клиентов изношенные или поврежденные купюры для обмена или зачисления.

На инкассо должны принять иностранные банкноты с такими признаками:

разорванные на части;

с поврежденным дизайном и защитой;

с измененным цветом бумаги;

с большими пятнами;

с общими загрязнениями;

обожженные или ветхие;

с явными типографскими недостатками.

А также на инкассо должны принять банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, которую объявил банк-эмитент соответствующей валюты.

То есть, в Украине запрещено ограничивать номинал и год эмиссии банкнот долларов, которые являются законным платежным средством на территории США. Отметим, что все доллары, выпущенные после 1914 года, действительны, а предыдущие выпуски уже вывели из обращения.

В США продолжают использовать доллары, которые в Украине считают старыми. А в Евросоюзе крупные банки обменивают старые банкноты без каких-либо дополнительных комиссий. Валюту старого образца в большинстве своем не хотят принимать в развивающихся странах.

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Доллары не принимают: что делать в случае отказа

Если доллары не принимают, потребителю следует обратиться с жалобой к руководству банка или обменному пункту, отказывающемуся от старых банкнот. Если руководство не реагирует, тогда следует обратиться в Национальный банк и ожидать дальнейшего ответа.

Ранее мы рассказывали о том, почему растет курс доллара и стоит ли волноваться украинцам.

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