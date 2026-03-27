Соединенные Штаты готовятся к радикальному изменению внешнего вида своей национальной валюты, что обещает стать едва ли не самым обсуждаемым событием года.

Как сообщило Министерство финансов США и агентство Associated Press, по состоянию на март 2026 принято официальное решение разместить подпись действующего президента Дональда Трампа на всех новых бумажных долларах.

Это станет первым случаем в более чем двухсотлетней истории американской валюты, когда на банкнотах появится автограф действующего главы государства, что традиционно было исключительной прерогативой министра финансов и казначея США.

В Министерстве финансов этот шаг объясняют подготовкой к грандиозному празднованию 250-летия основания США, которое состоится 4 июля 2026 года.

Министр финансов Скотт Бессент, чья подпись также останется на купюрах, подчеркнул, что это решение является символом беспрецедентного экономического роста и доминирования доллара, достигнутых под руководством Трампа.

Казначей Брендон Бич назвал президента архитектором экономического возрождения золотого века Америки и отметил, что такой шаг является вполне заслуженным признанием его исторической роли.

По мнению Майкла Бордо, директора Центра монетарной и финансовой истории Университета Рутгерса, министр финансов имеет полномочия самостоятельно определять, чья подпись будет украшать банкноты.

Тем временем представители Демократической партии назвали это решение неамериканским и отвратительным проявлением культа личности.

Конгрессвумен Шонтел Браун раскритиковала инициативу, заметив, что администрация фокусируется на самопиаре в то время, как страна страдает от высоких цен на горючее и продукты, вызванные, в частности, войной в Иране и нестабильностью на рынке нефти.

