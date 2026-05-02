Как обычный тонометр помогает молодым матерям избежать проблем с сердцем: новое исследование

Когда в доме появляется младенец, мир молодой мамы сужается до размеров колыбели. Пеленки, бессонные ночи и график кормлений вытесняют все остальное, а собственное самочувствие часто списывается на просто усталость. Однако ученые из Оксфордского университета предупреждают: именно этот период хаоса является важнейшим окном возможностей для сердца женщины.

Исследование доказывает: обычный тонометр в руках молодой матери может стать более эффективной защитой от будущего инсульта, чем дорогостоящие процедуры годы спустя.

Об этом пишет The Guardian.

Почему это важно: скрытая угроза беременной гипертонии

Высокое давление во время беременности (гестационная гипертензия или преэклампсия) — проблема не редкая, она касается каждой десятой женщины. Но опасность не исчезает вместе с появлением ребенка на свет.

Статистика неумолима: женщины, у которых были проблемы с давлением во время вынашивания, в будущем в три раза чаще страдают от гипертонии и в два раза — от болезней сердца.

Более того, ученые из Гарварда выяснили, что такой опыт повышает риск преждевременной смерти на впечатляющие 42%.

Оксфордский эксперимент: как 5 минут в день меняют будущее

Команда профессора Пола Лисона решила проверить, можно ли изменить этот сценарий. Они привлекли 220 женщин, у которых развилось высокое давление во время беременности. Половина из них получала стандартный уход, а другая половина — ежедневно измеряла давление дома с помощью обычного монитора и передавала данные врачам через приложение.

Результаты через девять месяцев оказались впечатляющими:

У женщин, которые контролировали давление дома, артерии остались гораздо более эластичными;

Только благодаря своевременной корректировке лекарств в первые недели после родов, будущий риск инсульта или сердечного приступа у этих матерей упал на 10%.

Мы привыкли игнорировать этот период, но на самом деле недели после родов — это мощная возможность защитить женщину на всю жизнь, — подчеркивает профессор Лисон.

Читать по теме 70 тысяч калорий: какую цену организм женщины платит за беременность Ученые подсчитали: беременность нуждается в 70 000-85 000 дополнительных калориях.

Сосуды, которые не умеют расслабляться

Проблема в том, что высокое давление делает артерии жесткими. Они теряют способность эффективно расширяться и сужаться. Со временем это приводит к образованию тромбов, которые становятся причиной катастроф в кровеносной системе.

Простая проверка давления дома позволяет врачам оперативно менять дозы лекарств, не дожидаясь планового визита, что буквально тренирует сосуды возвращаться к норме.

Совет для каждой мамы

Если твоя беременность сопровождалась высоким давлением — не спеши прятать тонометр в дальний ящик после выписки. Эти несколько минут каждое утро — не просто цифры на экране.

Это твой вклад в то, чтобы через 20 лет ты могла наслаждаться взрослением своего ребенка, оставаясь здоровой и энергичной.

Женщины в разных регионах Украины вынуждены рожать под звуки обстрелов. Мы рассказывали истории рожениц, которые дают детям жизнь в прифронтовых городах.

