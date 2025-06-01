Роды под взрывами: как рожают женщины в нескольких километрах от фронта

Запорожье — город, который постоянно находится под прицелом и всего в 30 километрах от передовой, ежедневно появляются на свет новые украинцы. Роды здесь — это не только о жизни, но и о стойкости, потерях, слезах, объятиях и войне, которая не отступает ни на мгновение.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов и грохот взрывов, врачи и акушерки работают в условиях, которые трудно представить, а женщины осмеливаются рожать, принося надежду в разорванный войной мир.

Заместитель медицинского директора по материнству и детству городской больницы № 9, Оксана Сукмановская, которая за 34 года приняла десятки тысяч родов, рассказывает, что до войны их роддом был известен как “домашний” — уютный, спокойный, с разнообразными программами для будущих родителей.

Всё изменилось с началом полномасштабного вторжения. Hromadske узнало об этих изменениях в роддоме.

Адаптация к войне: жизнь в укрытиях

Первые месяцы вторжения были самыми тяжёлыми. Окна закрывали мешками, искали фонари, обустраивали подвалы под бомбоубежища с розетками и операционными.

Сейчас процессы налажены: во время воздушной тревоги женщины по желанию спускаются в оборудованное подвальное помещение, где есть кровати для новорожденных.

— Интересно, что больше настаивают на укрытии мужчины, которые стали папами и которым разрешено находиться возле жён в палатах. У пап тройная ответственность: за жену, ребёнка и себя, — отмечает заведующий родильным отделением Евгений Аверченко.

Женщины, пережившие обстрелы в своих родных городах, спускаются в укрытие без напоминаний.

Особенно тяжёлыми были первые месяцы 2022 года, когда в Запорожье прибывали люди из Мариуполя, “пахнущие гарью”, преодолев десятки километров в набитых машинах.

Наконец-то мы в Запорожье, мы в Украине, — слова, которые навсегда запечатлелись в памяти медиков.

Изменения в родах: стресс, болезни и отказы от детей

За последние три года характер родов существенно изменился. Оксана Сукмановская отмечает, что возросло количество детей с инфекционными заболеваниями, поскольку стресс снижает иммунитет матерей.

Также увеличился процент кесаревых сечений: постоянный стресс мешает естественному программированию женщины на нормальные роды.

— Родов за эти три года стало ощутимо меньше. Если раньше в год рождалось 1600-1700 младенцев, то сейчас 800. Многие женщины уехали, многие не хотят рожать, — добавляет Евгений Аверченко.

Однако есть и те, кто решается родить ребёнка во время войны, особенно те, у кого уже двое детей и муж-военнослужащий.

С грустью врачи признают, что матери стали чаще отказываться от новорожденных. В 2022-2023 годах такого почти не было, но в прошлом году отказались от двоих детей, и в этом году уже от двоих.

Причины разные: от социально незащищённых женщин до тех, кто пережил трагедию, например, гибель мужа.

Детям дают имена в роддоме, но в детдоме их часто меняют, что вызывает раздражение у медиков.

Выбор и мужество: рождение под обстрелами

Евгений Аверченко показывает родильные залы. На первом этаже есть защищённый зал без окон, куда спускаются женщины во время тревог и взрывов.

Однако, если роды уже в разгаре в обычном зале, женщину не переводят, независимо от внешней ситуации. Если же это только схватки, у женщины есть время решить, где рожать.

Аналогично, матери сами решают, переносить ли малыша, находящегося в палате интенсивной терапии, в подвал в специальной сумке.

28-летней Валерии Столяр повезло — во время её пребывания в роддоме обстрелов не было, поэтому она не спускалась в убежище.

Мне объяснили, куда идти, если бы что-то прилетело, — рассказывает молодая мама.

Истории с передовой: холодец для солдата и рождение со скорбью

Акушерки Валентина Боброва и Татьяна Гаркуша, работающие 29 и 32 года соответственно, с ужасом вспоминают первые дни полномасштабного вторжения.

— Принимали роды, а что делать? Тут бахает, там гремит, — рассказывает Татьяна Гаркуша, вспоминая случай, когда из-за взрыва роженицу, у которой уже показалась головка ребёнка, пришлось вывозить в коридор.

Истории, которые приходится слышать врачам, поражают своей трагичностью.

Медсестра рассказывает историю молодой роженицы, муж которой служит. После родов женщина постоянно спрашивала о состоянии ребенка, ссылаясь на “тяжелую беременность”. Сначала медсестра пыталась успокоить ее, говоря, что “у всех стресс”. Однако впоследствии выяснилось, что при обстреле обрушилась часть дома и погиб отец этой девушки. Таким образом, вся ее беременность пришлась на период глубокой скорби из-за потери близкого человека.

Другая, муж которой был на фронте, заявила, что не будет рожать, пока он не приедет. И он прибежал, грязный и голодный, прямо “с нуля”, и врачи, несмотря на правила, разрешили ему помыться и накормили холодцом. Еще одна женщина потеряла мужа, ещё когда была беременна, и рожала со свекровью.

Многие женщины рожают, когда их мужья в армии, или уже травмированы. Бывают случаи, когда жена рожает, муж рядом, а через месяц она уже вдова. Скорбь и мужество переплетаются в этих историях.

Роды под взрывами: как рожают женщины в нескольких километрах от фронта / 3 Фотографии

Новая эра отцовства: папы-военные

Многие мужчины едут прямо с фронта, — делится Татьяна Гаркуша.

Она рассказывает о военном, которого персонал сначала не хотел пускать из-за его грязного вида, но врачи разрешили.

Он, с автоматом, так как не имел права его нигде оставлять, прошёл к своей новорождённой дочке.

Гладил своей огромной рукой ту крошечную ручку. Какая потом эта мама счастливая была!— вспоминает акушерка.

Владимир Чуфус, военный, который приехал на рождение второго ребёнка, светится от счастья.

Мне положили крошку на живот, классные ощущения, не передать словами. Мне всё это нравится: памперс менять, попку мыть.

Он бежит за розовыми розами для жены.

Такие папы-бойцы, а также женщины-военные, которые решаются рожать, являются частью новой реальности.

В родильном отделении Запорожья, где воздушные тревоги — такая же часть повседневности, как и крик новорожденного ребёнка, жизнь продолжается.

Несмотря на боль, потери и постоянную опасность, медики и семьи продолжают бороться за будущее, рождая новые жизни и даря надежду.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы откладывают отцовство и как меняется отношение к планированию семьи читай подробнее в материале.

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