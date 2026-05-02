Як звичайний тонометр допомагає молодим матерям уникнути проблем із серцем: нове дослідження

Коли в домі з’являється немовля, світ молодої мами звужується до розмірів колиски. Пелюшки, безсонні ночі та графік годувань витісняють усе інше, а власне самопочуття часто списується на просто втому. Проте вчені з Оксфордського університету попереджають: саме цей період хаосу є найважливішим вікном можливостей для серця жінки.

Дослідження доводить: звичайний тонометр у руках молодої матері може стати ефективнішим захистом від майбутнього інсульту, ніж дорогі процедури роками пізніше. Про це пише The Guardian.

Чому це важливо: прихована загроза вагітної гіпертонії

Високий тиск під час вагітності (гестаційна гіпертензія або прееклампсія) — проблема не рідкісна, вона торкається кожної десятої жінки. Але небезпека не зникає разом із появою дитини на світ.

Статистика невблаганна: жінки, які мали проблеми з тиском під час виношування, у майбутньому втричі частіше страждають від гіпертонії та вдвічі — від хвороб серця.

Ба більше, вчені з Гарварду з’ясували, що такий досвід підвищує ризик передчасної смерті на вражаючі 42%.

Оксфордський експеримент: як 5 хвилин на день змінюють майбутнє

Команда професора Пола Лісона вирішила перевірити, чи можна змінити цей сценарій. Вони залучили 220 жінок, які мали високий тиск під час вагітності. Половина з них отримувала стандартний догляд, а інша половина — щодня вимірювала тиск вдома за допомогою звичайного монітора та передавала дані лікарям через додаток.

Результати через дев’ять місяців виявилися вражаючими:

У жінок, які контролювали тиск вдома, артерії залишилися набагато еластичнішими;

Лише завдяки вчасному коригуванню ліків у перші тижні після пологів, майбутній ризик інсульту або серцевого нападу у цих матерів впав на 10%.

Ми звикли ігнорувати цей період, але насправді тижні після пологів — це потужна можливість захистити жінку на все життя, — наголошує професор Лісон.

Судини, що не вміють розслаблятися

Проблема в тому, що високий тиск робить артерії жорсткими. Вони втрачають здатність ефективно розширюватися та звужуватися. З часом це призводить до утворення тромбів, які стають причиною катастроф у кровоносній системі.

Проста перевірка тиску вдома дозволяє лікарям оперативно змінювати дози ліків, не чекаючи планового візиту, що буквально тренує судини повертатися до норми.

Порада для кожної мами

Якщо твоя вагітність супроводжувалася високим тиском — не поспішай ховати тонометр у дальню шухляду після виписки. Ці кілька хвилин щоранку — не просто цифри на екрані.

Це твій внесок у те, щоб через 20 років ти могла насолоджуватися дорослішанням своєї дитини, залишаючись здоровою та енергійною.

