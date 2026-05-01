Середній зріст чоловіків в Україні у 2026 році: вищі за росіян і нижчі за нідерландців

Зріст людини закладається генетикою — саме вона визначає, який потенціал ми успадковуємо від батьків.

Але наскільки він буде реалізований, залежить від умов життя: чи повноцінне харчування, чи є доступ до сучасної медицини та яким був загальний рівень добробуту родини в дитинстві.

Який середній зріст чоловіків в Україні у 2026 — ми зібрали результати досліджень.

Середній зріст чоловіків в Україні

Офіційна статистика дає такі дані:

Середній зріст повнолітніх чоловіків становить 175 см — такі дані були отримані через опитування домогосподарств, тому вони реалістично відображають середні показники по країні.

Але міжнародні дослідження показують інший зріз:

У хлопців 19 років в Україні середній зріст — 180,98 см, тобто Україна фактично входить у топ-10 країн світу за цим показником серед молоді.

Цей суттєвий розрив пояснюється просто: чоловіки, народжені у 1960–1980-х, часто нижчі через дефіцит харчування та складні умови дитинства.

Натомість покоління 2000-х росло вже з кращим доступом до білка, молочних продуктів, фруктів і медицини.

У середньому кожне нове покоління додає 1–2 см.

Читати на тему Міф про самотнього вовка: чому чоловіки тікають від психологів і чим це небезпечно Чому чоловіки сприймають візит до психолога як поразку?

Середній зріст чоловіків в Україні в різні роки

Якщо відмотати назад:

у 19 столітті чоловіки на українських землях мали лише 168–170 см росту

у 1970-х середній зріст уже перевищував 172 см

сучасна молодь на 8–10 см вище за своїх дідусів.

Тобто нинішні 181 см у молодих — це на даний момент пік росту. Його причиною є покращення умов життя після 1950-х років завдяки індустріалізації, більш калорійному харчуванню та доступній медицині.

Середній зріст чоловіків в Україні в порівнянні з показниками росту чоловіків в Європі

У європейському “рейтингу” росту Україна впевнено тримається в середині списку.

Молоді поляки мають близько 180 см, молоді росіяни — приблизно 176–178 см, румуни — близько 178 см, і на цьому тлі українці виглядають цілком конкурентно.

Водночас до абсолютних лідерів українцям ще рости: у Нідерландах та Данії середні показники перевищують 183 см.

Джерело: Visnyk-nanu.org.ua.

Читай також в нашому іншому матеріалі про правила виїзду чоловіків за кордон 2026: що варто знати перед поїздкою.

