Середній зріст чоловіків в Україні у 2026 році: вищі за росіян і нижчі за нідерландців

Зріст людини закладається генетикою — саме вона визначає, який потенціал ми успадковуємо від батьків.
Але наскільки він буде реалізований, залежить від умов життя: чи повноцінне харчування, чи є доступ до сучасної медицини та яким був загальний рівень добробуту родини в дитинстві.
Який середній зріст чоловіків в Україні у 2026 — ми зібрали результати досліджень.
Середній зріст чоловіків в Україні
Офіційна статистика дає такі дані:
Середній зріст повнолітніх чоловіків становить 175 см — такі дані були отримані через опитування домогосподарств, тому вони реалістично відображають середні показники по країні.
Але міжнародні дослідження показують інший зріз:
У хлопців 19 років в Україні середній зріст — 180,98 см, тобто Україна фактично входить у топ-10 країн світу за цим показником серед молоді.
Цей суттєвий розрив пояснюється просто: чоловіки, народжені у 1960–1980-х, часто нижчі через дефіцит харчування та складні умови дитинства.
Натомість покоління 2000-х росло вже з кращим доступом до білка, молочних продуктів, фруктів і медицини.
У середньому кожне нове покоління додає 1–2 см.
Середній зріст чоловіків в Україні в різні роки
Якщо відмотати назад:
- у 19 столітті чоловіки на українських землях мали лише 168–170 см росту
- у 1970-х середній зріст уже перевищував 172 см
- сучасна молодь на 8–10 см вище за своїх дідусів.
Тобто нинішні 181 см у молодих — це на даний момент пік росту. Його причиною є покращення умов життя після 1950-х років завдяки індустріалізації, більш калорійному харчуванню та доступній медицині.
Середній зріст чоловіків в Україні в порівнянні з показниками росту чоловіків в Європі
У європейському “рейтингу” росту Україна впевнено тримається в середині списку.
Молоді поляки мають близько 180 см, молоді росіяни — приблизно 176–178 см, румуни — близько 178 см, і на цьому тлі українці виглядають цілком конкурентно.
Водночас до абсолютних лідерів українцям ще рости: у Нідерландах та Данії середні показники перевищують 183 см.
Джерело: Visnyk-nanu.org.ua.
