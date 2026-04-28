Ексдиректор Житомирського бронетанкового заводу визнав провину у розтраті: віддасть 12 млн на ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі колишнього керівника Житомирського бронетанкового заводу. Посадовець, якого звинувачували у масштабній розтраті державних ресурсів, не лише визнав свою провину, а й зобов’язався суттєво підтримати українську армію. Про це пише САП.

Суть справи: куди зникли двигуни

Розслідування стосувалося подій, пов’язаних із розкраданням майна Держрезерву. За даними слідства, колишній директор заводу, діючи у змові з групою осіб, організував незаконне відчуження 20 двигунів моделі УТД-20.

Ринкова вартість цього обладнання перевищує 5,766 млн гривень. Посадовець використав своє службове становище, щоб списати державне майно на користь третіх осіб.

Вирок: вісім років, але з іспитовим терміном

Суд визнав ексдиректора винним за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах). Згідно із затвердженою угодою, йому призначено покарання:

8 років позбавлення вол і (основна міра);

Заборона обіймати керівні посади на державних підприємствах строком на 3 роки;

Конфіскація частини особистого майна.

Проте, враховуючи каяття та умови угоди, засудженого звільнили від реального відбування терміну в тюрмі, встановивши іспитовий строк (згідно зі ст. 75 КК України). Якщо він порушить умови нагляду, покарання стане реальним.

12 мільйонів для Повернись живим

Однією з ключових умов угоди, окрім повного відшкодування завданих державі збитків, став добровільний внесок на обороноздатність країни. Ексдиректор має перерахувати 12 мільйонів гривень до благодійного фонду Повернись живим. Ці кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Наразі рішення суду вже набуло законної сили. Це черговий кейс, коли антикорупційні органи використовують інструмент угод для наповнення оборонного бюджету за рахунок фігурантів гучних справ.

