Справа Юлії Тимошенко про підкуп нардепів: НАБУ і САП завершили розслідування

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення досудового розслідування стосовно керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України — Юлії Тимошенко.

Парламентарку підозрюють в організації системного механізму підкупу народних обранців для забезпечення “правильних” результатів голосувань у сесійній залі. Наразі матеріали справи готуються для ознайомлення стороною захисту перед переданням до суду.

Справа про лояльні голосування: НАБУ розкрило деталі корупційної схеми Юлії Тимошенко

За даними слідства, підозрювана намагалася налагодити корупційну схему в грудні 2025 року. Попри низку гучних викриттів інших депутатів на хабарництві, які відбулися незадовго до цього, очільниця фракції вела переговори з окремими парламентарями про запровадження регулярної системи винагород.

Пропозиція передбачала сталий механізм співпраці, де народні депутати мали отримувати виплати наперед за суворе дотримання вказівок керівництва фракції. Зокрема, йшлося про голосування за чи проти конкретних законопроєктів, свідоме утримання або ж неучасть в ухваленні рішень для маніпуляції кворумом.

Правоохоронці зазначають, що вже в січні 2026 року керівниці фракції було офіційно повідомлено про підозру у пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі, яка обіймає особливо відповідальне становище.

Доказова база, зібрана детективами НАБУ, включає матеріали, що підтверджують спроби вибудувати вертикаль підконтрольних голосувань за допомогою фінансових стимулів.

Варто нагадати про застереження, передбачене частиною 1 статті 62 Конституції України: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Наступним кроком у справі стане розгляд матеріалів у Вищому антикорупційному суді, де і буде визначено ступінь відповідальності народної депутатки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!