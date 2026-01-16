Юлії Тимошенко обрали запобіжний захід — що вирішили у суді

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко — їй призначили заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Запобіжний захід для Юлії Тимошенко: рішення ВАКС

‎Тимошенко прибула до зали суду разом зі своїми адвокатами. Також засідання відвідали представники сторони обвинувачення. Прокурори мали намір просити для лідерки Батьківщини запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави.

‎‎Тимошенко відкинула звинувачення та заявила, що “не існує події злочину”, тож, відповідно, “ніяких запобіжних заходів не може бути”, цитує її Укрінформ.

Під час засідання прокурор Віталій Грінчишин оголосив, що також від Тимошенко хочуть домогтися дотримання певних обов’язків, а саме:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ;

не виїжджати з Києва та області;

утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею (у списку 66 осіб, серед них є і народні депутати);

здати закордонний паспорт;

носити електронний засіб контролю.

Підозра Юлії Тимошенко: що передувало

13 січня НАБУ та САП повідомили, що викрили Юлію Тимошенко на пропозиції неправомірної вигоди депутатам з інших фракцій. За твердженням правоохоронців, політикиня пропонувала хабар за голосування за або проти конкретних законопроєктів та кадрових рішень.

Згодом Тимошенко підтвердила пошуки в офісі партії Батьківщина, які, за її словами, тривали всю ніч. Втім, вона одразу відкинула будь-які звинувачення, а розслідування антикорупційних органів назвала “політичним замовленням”.

14 січня НАБУ і САП вручили їй підозру у пропозиції неправомірної вигоди. 15 січня стало відомо, що САП клопотатиме про запобіжний захід у вигляді внесення застави та обов’язків. Тимошенко зауважила, що планувала внести заставу, однак її рахунки наразі заморожені.

Зауважимо, що Юлія Тимошенко була однією з тих, хто голосував за ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

