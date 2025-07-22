22 липня Верховна Рада України проголосувала за закон, який скасовує незалежність НАБУ і САП. За поправками, тепер ці органи залежатимуть від одноосібного керування генеральним прокурором. Якою буде реакція міжнародних партнерів і чи зруйнує таке рішення довіру Європи до боротьби з корупцією в Україні — ділимося в матеріалі.

Рада скасувала незалежність НАБУ і САП: подробиці нового закону

Сьогодні нардепи підтримали законопроект №12414, який фактично підпорядковує антикорупційні органи генеральному прокуророві України. Отож Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратили свою незалежність.

Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що фактично керувати САП буде не його очільник, а генеральний прокурор. І саме він надалі визначатиме, який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ.

Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ та передати його на вивчення іншому прокурору. Прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження.

За законопроект проголосували максимально швидко, і вже сьогодні депутати хочуть отримати підпис президента. Наразі нардеп Ярослав Железняк зареєстрував блокуючу постанову по цьому законопроекту, і за регламентом спікер не має права підписувати зміни.

Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити поки не прилетіло від міжнародних партнерів.

За рішення проголосували 263 нардепи. Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що правки до законопроекту роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора.

Позиція НАБУ

У НАБУ вже відреагували на новий закон. Там засудили його і заявили, що антикорупційна діяльність органу з 2015 року буде зруйнована.

Фактично у разі ухвалення цього законопроекту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

— Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.

У НАБУ також повідомили, що у разі голосування, яке вже відбулося, генпрокурор матиме одноосібну владу на такі рішення:

Доступ до всіх справ НАБУ або можливість передати їх іншому прокурору на власний розсуд. Право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, і в разі невиконання змінювати підслідність. Право закривати розслідування на вимогу сторони захисту. Самостійно вирішувати спори про підслідність. Самостійно підписувати підозри топ-посадовцям. Керівник САП втратить право входити до групи прокурорів.

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Що про це думають міжнародні партнери

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що Євросоюз занепокоєний останніми діями України щодо НАБУ і САП. Про це повідомили NV у представництві ЄС в Україні.

Мерсьє нагадав, що НАБУ і САП мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні, і повинні боротися з корупцією та працювати незалежно від когось.

Також він додав, що ЄС надає кошти Україні за прогрес у боротьбі з корупцією зокрема, а також у сферах прозорості, судових реформ та демократичного врядування. Вступ України до ЄС залежатиме і від результатів антикорупційної діяльності.

ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у відстоюванні верховенства права.

Законопроект раніше розкритикували у Transparency International за спробу позбавлення органів незалежності.

Нагадаємо, створення НАБУ було вимогою Міжнародного валютного фонду. А створення САП — ключовою вимогою для встановлення безвізового режиму поїздок українців до ЄС та надання Україні фінансової допомоги.

Днями працівник прокуратури збив жінку посеред Києва. Він був нетверезий. Яка відповідальність на нього чекає — читай у матеріалі.

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