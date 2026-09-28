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Пенсійний вік для жінок в Україні у 2026 році: вимоги до стажу та кому доступні пільги

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
пенсійний вік для жінок
Фото Pexels

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