Пенсійний вік для жінок в Україні у 2026 році: вимоги до стажу та кому доступні пільги

Для більшості жінок в Україні пенсійний вік становить 60 років. Однак не лише вік є критерієм: право на пенсію за віком залежить й від страхового стажу.

Це передбачено статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Детально про вихід на пенсію жінок в Україні — читай у матеріалі.

У скільки років жінки йдуть на пенсію в 2026 році

У 2026 жінка може оформити пенсію у 60 років, якщо має щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає, пенсія може бути призначена пізніше:

у 63 роки — якщо є щонайменше 23 роки страхового стажу;

у 65 років — якщо є щонайменше 15 років страхового стажу.

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Чому пенсійний вік для жінок в Україні може відрізнятися

Головний причина — страховий стаж. Для виходу на пенсію у 60 років вимога до нього зростає щороку, і з 2028 становитиме вже 35 років.

Страховий стаж — це періоди, за які сплачувалися страхові внески.

Є й інші обставини, які можуть змінити строк виходу. Закон передбачає дострокові пенсії, пільгові умови для окремих професій, а також зменшення пенсійного віку, приміром, для багатодітних жінок.

Хто з жінок може вийти на пенсію раніше

Право на пенсію до 60 років мають такі категорії:

жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку — з 50 років (за умови, що мають не менше 15 років страхового стажу);

і виховали їх до шестирічного віку — з 50 років (за умови, що мають не менше 15 років страхового стажу); матері осіб з інвалідністю з дитинства , а також матері тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, якщо вони виховали дитину до шести років — з 50 років (не менше 15 років стажу);

, а також матері тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, якщо вони виховали дитину до шести років — з 50 років (не менше 15 років стажу); працівниці, які працювали на особливо шкідливих, важких та інших роботах , передбачених законодавством, — за спеціальними правилами та за наявності необхідного пільгового стажу;

, передбачених законодавством, — за спеціальними правилами та за наявності необхідного пільгового стажу; жінки, які мають особливий статус, зокрема постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, — пенсійний вік залежно від обставин може бути зменшений на 1-10 років.

Є також спеціальні правила для деяких інших категорій, зокрема людей з окремими захворюваннями та осіб з інвалідністю по зору.

Наприклад, для жінок з інвалідністю по зору I групи та жінок з інвалідністю з дитинства I групи закон передбачає можливість виходу на пенсію з 40 років за наявності необхідного страхового стажу.

Перед оформленням пенсії варто перевірити свої дані в Пенсійному фонді. І бути готовою, що для виходу на пенсію достроково або на пільгових умовах потрібно надати документи, які підтвердять відповідні підстави.

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