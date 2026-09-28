Для тебе Війна в Україні

Руйнування та десятки постраждалих: що відомо про нічні обстріли Києва та Харкова

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 11:14 3 хв.
Обстріл Києва 28 вересня
Фото ДСНС/Facebook

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