Руйнування та десятки постраждалих: що відомо про нічні обстріли Києва та Харкова

Російська армія у ніч проти 28 вересня та зранку продовжила атакувати українські міста. Унаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування в Києві та Харкові.

Обстріл Києва 28 вересня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Унаслідок обстрілу Києва вночі 28 вересня постраждали чотири людини, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Подільському районі через обстріл була пошкоджена нежитлова будівля із частковим руйнуванням покрівлі, також виникла пожежа. Через повторне влучання були пошкоджені вікна у житловому будинку поруч. Постраждали троє людей.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий будинок. Одна людина дістала поранення.

У Печерському та Шевченківському районах виникли пожежі в офісних будівлях.

Сьогодні зранку в Оболонському районі були пошкоджені колонки автозаправки через влучання російських дронів, на місці виникла пожежа, поінформував міський голова Віталій Кличко.

У Голосіївському районі БпЛА влучив в кафе біля АЗС.

За даними Кличка, від початку доби 28 вересня в Києві через російські обстріли постраждали три людини — всі в Подільському районі. 15-річним хлопцю та дівчині надали допомогу на місці обстрілу, 17-річного хлопця ушпиталили.

Як поінформували у ДСНС, надзвичайники також врятували двох людей після ранкового удару по адміністративній будівлі в Голосіївському районі. Також рятувальники ліквідували загоряння на АЗС в Оболонському районі та на відкритій території у Дарницькому районі після російських атаках.

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Обстріл Харкова 28 вересня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Сьогодні близько 04:00 росіяни вдарили боєприпасом по дев’ятиповерховому будинку в Салтівському районі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Унаслідок удару постраждали 35 людей, зокрема десятеро діти, поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними начальника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, після атаки ушпиталили трьох дітей: хлопчиків 8 і 12 років та 14-річну дівчинку.

Російський удар прийшовся в другий поверх будинку, унаслідок чого були зруйновані 2-й та 3-й поверхи. На місці удару завершили пошуково-рятувальні роботи, під завалами нікого не знайдено. Комунальні служби спільно з рятувальниками усувають наслідки обстрілу.

За попередньою версією, російська армія могла вдарити по будинку керованою авіабомбою УМПБ-5.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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