Для тебя Война в Украине

Разрушения и десятки пострадавших: что известно о ночных обстрелах Киева и Харькова

Марина Слизовская, редактор сайта 28 сентября 2026, 11:14 3 мин.
Обстрел Киева 28 сентября
Фото ГСЧС/Facebook

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