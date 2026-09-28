Разрушения и десятки пострадавших: что известно о ночных обстрелах Киева и Харькова

Российская армия в ночь на 28 сентября и утром продолжила атаковать украинские города. В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения в Киеве и Харькове.

Обстрел Киева 28 сентября 2026 года: что известно о ситуации в городе

В результате обстрела Киева ночью 28 сентября пострадали четыре человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Подольском районе из-за обстрелов было повреждено нежилое здание с частичным разрушением кровли, также возник пожар. Из-за повторного попадания были повреждены окна в жилом доме рядом. Пострадали три человека.

В Голосеевском районе БПЛА попал в частный двухэтажный дом. Один человек получил ранение.

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

Сегодня утром в Оболонском районе были повреждены колонки автозаправки из-за попадания российских дронов, на месте возник пожар, проинформировал городской глава Виталий Кличко.

В Голосеевском районе БпЛА попал в кафе возле АЗС.

По данным Кличко, с начала суток 28 сентября в Киеве из-за российских обстрелов пострадали три человека — все в Подольском районе. 15-летнему парню и девушке оказали помощь на месте обстрела, 17-летнего парня госпитализировали.

Как проинформировали в ГСЧС, чрезвычайники также спасли двух человек после утреннего удара по административному зданию в Голосеевском районе. Также спасатели ликвидировали возгорание АЗС в Оболонском районе и на открытой территории в Дарницком районе после российских атак.

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Обстрел Харькова 28 сентября 2026 года: что известно о ситуации в городе

Сегодня около 04:00 россияне ударили боеприпасом по девятиэтажному зданию в Салтовском районе, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате удара пострадали 35 человек, в частности десять детей, проинформировал городской глава Харькова Игорь Терехов.

По данным начальника Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, после атаки госпитализировали троих детей: мальчиков 8 и 12 лет и 14-летнюю девочку.

Российский удар пришелся во второй этаж дома, в результате чего были разрушены 2-й и 3-й этажи. На месте удара завершили поисково-спасательные работы, под завалами никто не найден. Коммунальные службы совместно со спасателями устраняют последствия обстрелов.

По предварительной версии, российская армия могла ударить по дому управляемой авиабомбой УМПБ-5.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.

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