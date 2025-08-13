Задержка зарплаты военным в Украине: почему так происходит и что нужно знать

Вопрос задержки выплат военным является актуальным и сверхважным, особенно во время военного положения, когда они находятся на передовой.

Читай в материале, почему происходят задержки и что делать в такой ситуации.

Почему задерживают зарплату военным: основные причины

В условиях военного времени причины промедлений выплат военным каждый раз могут отличаться. Как пишут Факты ICTV, основными из них являются:

бюджетные проблемы: недостаточное финансирование может вызвать промедление выплат;

технические проблемы: могут возникать перебои в работе платежных или бухгалтерских систем;

административные проблемы: промедление в обработке данных, неправильно сформированные запросы на выплату зарплаты;

боевые действия: особенно в районах, где происходят активные боевые действия, возможна потеря документов и требуется много времени на их восстановление. Обычно это касается крупных денежных выплат – 70-100 тыс.

Почему нет зарплаты военным: каков допустимый срок задержки

Хотя законодательством прописано, что заработные платы должны выплачиваться вовремя, опоздание возможно, особенно в период военного положения. Точного прописанного срока задержки выплат военным нет, однако промедление более месяца может рассматриваться как нарушение.

В случае значительных заминок выплат военнослужащие имеют полное право требовать объяснений от высшего руководства и инициировать рассмотрение вопроса выплат на уровне высших органов (командование, Министерство обороны и т.п.).

Нет зарплаты военным: каков порядок действий в случае существенной задержки

В случае промедлений выплат более месяца, военный может принять следующие меры:

Обращение к командиру — письменное обращение к командиру своей части с запросом на пояснения по поводу задержки; это следует задокументировать для дальнейших действий. Документация задержки. Военный должен документировать все документы, свидетельствующие о несвоевременной выплате: личные записи, приказы, распоряжения. Обращение в органы суда или финансы — крайний путь, но в случае систематических задержек можно достичь справедливости.

