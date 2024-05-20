Государственные награды ВСУ: какими орденами и медалями и за какие подвиги отмечают наших героев

В твоем окружении наверняка есть люди, которые служат на фронте и рискуют собой во имя мира в Украине. Ты слышишь их рассказы, какой ценой даются большие и малые победы над врагом, и знаешь, что среди них немало настоящих героев, доблесть и мужество которых достойны высших наград. Какие есть государственные награды ВСУ в Украине и за какие именно заслуги их вручают — читай в нашем материале.

До полномасштабного вторжения в Украине почти не было знаков отличия за героизм в условиях войны. И бойцы, служившие на фронте, получали те же награды, что и гражданские.

Только после начала войны в Украине ввели порядок награждения медалями и орденами за военные подвиги. Какие же награды за военные заслуги перед государством могут получить солдаты и офицеры? Расскажем подробно.

Государственные награды ВСУ: самые высокие награды и ордена

Звание Герой Украины и орден Золотая Звезда

Звание Герой Украины и орден Золотой Звезды могут получить военнослужащие за совершение выдающегося героического поступка. Это самая высокая военная награда в Украине.

Эти ордена для Героев Украины изготовляют из золота, они имеют форму пятиконечной звезды в ореоле венка из дубовых листьев.

Герой Украины также имеет право носить миниатюру ордена, которая выглядит как пятиконечная звезда с двугранными лучами.

Орден Богдана Хмельницкого

Орденом Богдана Хмельницкого обычно награждают за особые заслуги в вопросе защиты государственной независимости и территориальной целостности, в укреплении Сил обороны страны и ее общей безопасности. Этот орден Украины имеет три степени.

I степень — за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении сил защиты и безопасности Украины;

II степень — за выдающуюся храбрость, самоотверженность и отвагу, проявленные в укреплении безопасности Украины;

III степень — за безупречное исполнение воинских и служебных обязанностей, мужество и честь.

Награда Крест боевых заслуг

До 2022 года самыми высокими отличиями от государства были орден Богдана Хмельницкого и Героя Украины, но с началом полномасштабного вторжения появилась новая награда — Крест боевых заслуг. Его первым владельцем стал бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

Наградой президента Украины Крест боевых заслуг отмечают военнослужащих ВСУ и других военных формирований за большое мужество или выдающийся героический поступок, совершенный на задании в боевых условиях. А также за выдающиеся успехи в управлении войсками при ведении боевых действий.

Орден За заслуги

Орден За заслуги могут получить как военные, так и гражданские люди. Им отмечают за выдающиеся заслуги граждан во всех областях общественной жизни: в экономике, науке, культуре, а также в военной, государственной, общественной и других сферах деятельности.

Орден За заслуги имеет три степени. Государственная награда За заслуги I степени имеет знак ордена и звезду ордена. II и III степени — только знак ордена.

Орден За мужество

Этим орденом в Украине награждают, начиная с 1996 года. Он также имеет три степени, его вручают военным, работникам правоохранительных органов и людям других профессий за мужество и героизм, которые они проявили, когда спасали людей или материальные ценности.

Награду дают и тем, кто проявил отвагу, ликвидируя последствия чрезвычайных ситуаций или борясь с преступностью. А также за мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни.

Орденом За мужество могут награждать трижды, начиная с III степени. В то же время, кавалер двух или трех орденов За мужество может носить только одну награду, имеющую высшую степень.

Орден Данила Галицкого

Орден Данила Галицкого — государственная награда Украины, которая имеет только одну степень. Он установлен для награждения военных Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, а также людей, которые находятся на государственной службе.

Его дают за выдающуюся роль в развитии Украины, за добросовестное служение государству. Девиз ордена Данила Галицкого — Родина и честь.

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Государственные награды ВСУ: медали

Медаль За военную службу Украины

Медалью за военную службу награждаются военные и гражданские люди за то, что показали себя мужественными и отважными, стояли на защите государственных приоритетов. За отличное исполнение служебных обязанностей и самоотверженные действия, усилившие безопасность страны.

Медаль За безупречную службу

Медалью За безупречную службу награждают только офицеров и прапорщиков разных военных формирований: разведчиков, связистов, пограничников. Эта государственная награда ВСУ имеет три ступени.

Ею отмечают тех, кто достиг высоких показателей в боевой и профессиональной подготовке, верен присяге, профессионально руководят подчиненными, отлично выполняет другие военные обязанности.

Медаль Защитнику Отечества

Награждают медалью Защитнику Отечества ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины, а также тех людей, которые еще во время Второй мировой войны освобождали Украину от фашистских захватчиков.

Награждают медалью и других граждан Украины за мужество и отвагу, проявленные для укрепления обороноспособности и безопасности Украины.

Государственные награды ВСУ: особые знаки отличия

Государственные награды могут иметь не только форму орденов и медалей. К государственным наградам также относятся нагрудные знаки и именное огнестрельное оружие, которым отмечают лучших из лучших за проявленный героизм и верность идеалам Украины.

Именное огнестрельное оружие

Именное оружие — мечта едва ли не каждого военного. Получить и носить его вправе офицеры Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств, поступки которых были направлены на существенное укрепление оборонной силы страны. А также защиту ее рубежей от врага.

Эта награда дается героям, работавшим ради укрепления национальной безопасности, которые боролись с преступниками, стояли на защите конституционных прав и свобод украинцев. За долговременную безупречную службу и образцовое исполнение воинской и служебной обязанности, выявленные при этом мужество и честь.

Именное огнестрельное оружие представляет собой пистолет модели Форт-12, корпус которого изготавливается из легированной стали, а ручка — из благородных пород деревьев. Имя награжденного пишется на специальной пластинке на ручке пистолета.

Награда За оборону Украины

5 августа 2022 года была введена президентская награда За оборону Украины, которой награждаются военнослужащие, а также госслужащие и волонтеры, активно участвовавшие в защите Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Поощрительные знаки отличия Министерства обороны Украины

В мае 2023 года Министерство обороны Украины ввело медали для всех родов войск, а также отличия для ветеранов и за выслугу лет:

нагрудный знак За образцовую службу;

медаль Железный крест;

медаль Рыцарский крест;

медаль Военный крест;

медаль Крест доблести;

медаль За ранение;

медаль Крест уважения;

медаль Золотой трезубец;

медаль За укрепление обороноспособности;

медаль Звезда военного братства;

медаль Защитнику Украины;

медаль Воин-миротворец;

медаль Ветеран службы.

Новая система государственных наград в Украине

В мае 2023 Министерство обороны Украины несколько изменило систему ведомственных наград и ввело отличия для разных видов войск. К примеру, Крест Сухопутных войск, Крест Воздушных Сил, Крест Военно-Морских Сил, Крест Сил специальных операций. Также были введены медали Воин-миротворец и Ветеран службы.

Были также утверждены другие знаки отличия: медали за 10, 15 и 20 лет добросовестной службы, Звезда военного братства, Крест доблести, Рыцарский крест.

Государственные награды Украины могут быть вручены не только отдельным людям, но и целым подразделениям, которые мужественно сражались с врагом и были несокрушимы в защите государственных интересов. Также награждают героев и посмертно — в знак большого уважения и светлой памяти, которой заслуживает павший.

Больше обо всех государственных наградах ВСУ можно ознакомиться на сайте Минобороны.

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