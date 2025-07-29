Как сушить белые грибы в духовке: простые способы с конвекцией, без и в сушилке

Как сушить белые грибы в духовке Фото Unsplash С конвекцией или без, а эти способы сушить белые грибы в духовке тебе точно пригодятся! Ведь любимые нами грибы растут не круглый год. А если засушить их, то в любую пору года можно будет насладжаться лесными дарами! Простые спопобы для тебя и твоей семьи описали ниже. Как сушить белые грибы в сушилке Белые грибы нарежь пластинками. Перед сушкой белые грибы, как и любые другие, не мой! Если смочить водой грибочки, то из-за влаги они могут испортиться. Положи грибы в сушилку. Между ними оставь расстояние. Заложи лотки в аппарат и установи температуру до 60 °С. Так они будут сушиться до семи часов (зависит от того, какой у тебя тип электросушилки). Хранить белые грибы нужно в бумажном пакете. Есть, кстати, метод сушки грибов над газовой плитой. Но мы его советовать не будем. Во-первых, грибы теряют свой неповторный аромат, а во-вторых, пожарная безопасность важна в каждом доме. Поэтому попробуй лучше засушить белые грибы в духовке. Как сушить грибы в духовке без конвекции Unsplash Если ты думаешь над тем, как просто сушить белые грибы в домашних условиях, то подойдет способ сушки в духовке без конвекции. На грибах забери весь мусор, но не мой и Белые грибы отдели от ножек и нарежь их на одинаковые кусочки (поперек). Противень застели фольгой и разложи грибы в один слой с промежутками. Если у тебя много грибов, нужно нанизать их на нитки и привязать концы к решеткам. Разогрей духовку максимум до 60 °С. Обязательно держи дверцу чуть приоткрытой. Суши грибы таким образом до пяти часов, а потом высуши на 80 °С до готовности. Грибы, приготовленные таким способом, сохраняют свои свойства и лесной аромат. Их можно хранить в тканевых мешочках или стеклянной таре. Также подойдут бумажные пакеты. Для того чтобы отпугнуть насекомых, постирай тканевые мешки в соли и прогладь их. Храни в сухом и теплом месте. Читать по теме Какие грибы можно сушить на зиму — виды, которые сохранят свой вкус и аромат Какие виды грибов можно сушить? Читай в нашем материале о видах и способах высушивания. Как сушить белые грибы в духовке в домашних условиях: способ с конвекцией Unsplash Для того чтобы высушить грибы в духовке, в которой есть режим конвекции, придерживайся следующей инструкции: Удали на грибах повреждения и червоточины. Не мой их, аккуратно убери из них мусор ножом. Удали ножку гриба в том случае, если это маслята, лисички или опята. Нарежь кусочками одинакового размера. Небольшие можно не нарезать. Ножку разрежь вдоль. Противень застели пергаментом и положи на него грибы. Перед тем, как ставить грибы в духовку, разогрей ее до 55 °С. Не забудь включить режим конвекции. После подсыхания грибов увеличь температуру до 80 °С. Суши еще три часа. Снизь температуру до 50 °С и заверши сушку. Остуди и переложи лесные дары в герметическую емкость. Грибы готовы к употреблению! Теперь ты точно знаешь, как сушить белые грибы! Кстати, читай, как чистить белые грибы, чтобы они сохранили свой лесной аромат. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: грибы, Еда, Продукты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter